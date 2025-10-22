Ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα που υλοποιήθηκε στη Σεούλ, της Νότιας Κορέας, μετατρέπει τους δρόμους σε πολύχρωμους πίνακες ζωγραφικής κάθε φορά που αρχίζει να βρέχει.

Ο λόγος για το «Project Monsoon», το οποίο έχει ως στόχο να ομορφαίνει την καθημερινότητα των πολιτών, κατά τη διάρκεια της περιόδου των μουσώνων – μια εποχή που συνοδεύεται από έντονες και συχνές βροχοπτώσεις.

Πώς «ζωντανεύουν» οι δρόμοι με τη βροχή

Οι καλλιτέχνες πίσω από το project στράφηκαν σε μια ειδική βαφή, που παραμένει αόρατη όταν η επιφάνεια είναι στεγνή, αλλά αποκαλύπτεται όταν έρθει σε επαφή με το νερό. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης, μοτίβα με φάλαινες, ψάρια, χελώνες και ρεύματα νερού εμφανίζονται στους δρόμους, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ενός υποθαλάσσιου κόσμου στο κέντρο της πόλης.

Στη δημιουργία του «Project Monsoon» συμμετείχαν οι καλλιτέχνες: Seunghoon Shin, Yoonshin Kim και Nu Ri Kim, οι οποίοι συνεργάστηκαν με το Pantone Color Institute και το School of the Art Institute of Chicago για την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος.

Ένα εγχείρημα με περιορισμούς;

Παρά τη μεγάλη προβολή του project, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την έκταση της εφαρμογής του. Συγκεκριμένα, πολλοί κάτοικοι της Σεούλ αναφέρουν ότι δεν έχουν δει τα έργα αυτά στους δρόμους της πόλης, γεγονός που έχει οδηγήσει ορισμένους να υποστηρίξουν ότι το «Project Monsoon» περιορίζεται σε ελάχιστες οδούς.