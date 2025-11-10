Έναν σταθμό άντλησης σε ρωσική αποθήκη πετρελαίου στην κατεχόμενη Κριμαία ανακοίνωσαν ότι έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ειδικές Δυνάμεις της Ουκρανίας.

«Η αποθήκη πετρελαίου Χβαρντίισκα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στο σύστημα εφοδιασμού καυσίμων των αρχών κατοχής στην Κριμαία», αναφέρουν οι Ειδικές Δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους στην εφαρμογή Telegram.

«Είναι σημαντική για την τροφοδοσία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και του δικτύου μεταφορών του εχθρικού στρατού».

Πηγή: ΑΠΕ

Επιμέλεια: Xρύσανθος Αναγνώστου