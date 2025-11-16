Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Κίνα παραμένουν σταθερές ή μειώνονται εδώ και 18 μήνες, σύμφωνα με ανάλυση, η οποία ενισχύει την ελπίδα ότι η χώρα έχει καταφέρει να πετύχει τον στόχο της για μέγιστες εκπομπές CO2 πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει η ίδια.

Οι ραγδαίες αυξήσεις στην ανάπτυξη της ηλιακής και αιολικής ενέργειας – οι οποίες αυξήθηκαν κατά 46% και 11% αντίστοιχα το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους – σημαίνουν ότι οι εκπομπές του ενεργειακού τομέα της χώρας παρέμειναν σταθερές, ακόμη και όταν η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκε.

Η Κίνα πρόσθεσε 240 γιγαβάτ ηλιακής ισχύος τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους και 61 γιγαβάτ αιολικής ενέργειας, θέτοντάς την σε τροχιά για ένα ακόμη ρεκόρ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2025. Πέρυσι, η χώρα εγκατέστησε 333 γιγαβάτ ηλιακής ενέργειας, περισσότερα από ό,τι όλος ο υπόλοιπος κόσμος μαζί.

Η ανάλυση της Lauri Myllyvirta στο Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (Crea), για τον ιστότοπο επιστήμης και κλιματικής πολιτικής Carbon Brief, διαπίστωσε ότι οι εκπομπές CO2 της Κίνας παρέμειναν αμετάβλητες το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, εν μέρει χάρη στη μείωση των εκπομπών στις βιομηχανίες ταξιδιών, τσιμέντου και χάλυβα.

Τα ευρήματα έρχονται καθώς οι παγκόσμιοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στη Βραζιλία για την Cop30, η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης επείγουσας ανάγκης στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης. Ο πρόεδρος της Κίνας, Xi Jinping, δεν παρευρέθηκε στη σύνοδο κορυφής των ηγετών στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, αλλά η κινεζική αντιπροσωπεία είναι παρούσα στις συνομιλίες. Ο Αμερικανός ομόλογός του Xi, Donald Trump, επίσης δεν παρευρέθηκε και δεν έχει στείλει ομάδα διαπραγματεύσεων.

Την περασμένη εβδομάδα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Antonio Guterres, δήλωσε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει μια «ηθική αποτυχία και θανάσιμη αμέλεια» εάν οι κυβερνήσεις δεν καταφέρουν να περιορίσουν την παγκόσμια θέρμανση σε 1,5 βαθμούς Κελσίου.

Τη Δευτέρα, ο André Corrêa do Lago, Βραζιλιάνος διπλωμάτης και πρόεδρος της Cop30, επαίνεσε την πρόοδο της Κίνας στις πράσινες τεχνολογίες. «Η Κίνα προτείνει λύσεις που είναι για όλους, όχι μόνο για την Κίνα», είπε, προσθέτοντας ότι οι πλούσιες χώρες έχουν χάσει τον ενθουσιασμό τους για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. «Τα ηλιακά πάνελ είναι φθηνότερα, είναι τόσο ανταγωνιστικά σε σύγκριση με την ενέργεια από ορυκτά καύσιμα που βρίσκονται παντού τώρα. Αν σκέφτεστε την κλιματική αλλαγή, αυτό είναι κάτι καλό»

Η Myllyvirta, επικεφαλής αναλύτρια στην Crea, σημείωσε ότι η συνολική τάση των εκπομπών της Κίνας για το 2025 θα μπορούσε να καταγράψει μια μικρή αύξηση, ανάλογα με το τι συνέβη στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Όμως υποθέτοντας ότι το 2025 ακολουθεί την τάση των προηγούμενων ετών, όπου η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα και οι συναφείς εκπομπές αυξάνονται ταχύτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, τότε οι εκπομπές CO2 θα μπορούσαν να καταγράψουν πτώση για ολόκληρο το έτος.

Οι διπλοί στόχοι που είχε θέσει η Κίνα για τις εκπομπές άνθρακα είναι η επίτευξη μέγιστων εκπομπών έως το 2030 και το net zero (ουδετερότητα εκπομπών CO2) έως το 2060. Τον Σεπτέμβριο, η χώρα δημοσίευσε τους τελευταίους κλιματικούς στόχους της, για μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 7% – 10% της μέγιστης τιμής τους έως το 2035. Οι ειδικοί λένε ότι αυτοί οι στόχοι είναι πολύ μέτριοι για να αποτρέψουν την παγκόσμια καταστροφή και απέχουν πολύ από τη μείωση του 30% που είναι εφικτή και απαραίτητη.

Ωστόσο, η Κίνα έχει ιστορικό μικρών υποσχέσεων και μεγάλων υπερβάσεων στην επίτευξη των στόχων της για το κλίμα. Ο Li Shuo, διευθυντής του China Climate Hub στο Asia Society Policy Institute, ένα think tank με έδρα τις ΗΠΑ, δήλωσε σε πρόσφατο σημείωμά του ότι οι τελευταίοι κινεζικοί στόχοι για το κλίμα θα πρέπει να θεωρούνται ως σημείο αναφοράς και όχι ως ανώτατο όριο, υπονοώντας ότι θα ξεπεραστούν νωρίτερα.

Αν και η Κίνα πιθανότατα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει τον στόχο της για τις μέγιστες εκπομπές νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, η Myllyvirta δήλωσε ότι ορισμένοι τομείς της οικονομίας αντιτίθενται στην τάση απαλλαγής από τον άνθρακα. Η ζήτηση πετρελαίου και οι εκπομπές στον τομέα των μεταφορών μειώθηκαν κατά 5% το τρίτο τρίμηνο, αλλά αυξήθηκαν αλλού κατά 10%, καθώς η παραγωγή πλαστικών και άλλων χημικών ουσιών αυξήθηκε.

Η Κίνα βρίσκεται επίσης σε πορεία να μην πετύχει τον στόχο της για μείωση της έντασης άνθρακα – τις εκπομπές CO2 ανά μονάδα ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος – μεταξύ 2020 και 2025. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν απότομες μειώσεις εάν η χώρα πρόκειται να πετύχει τον στόχο της για το 2030, δηλαδή μείωση της έντασης άνθρακα κατά 65%, σε σύγκριση με το 2005.

Στην Κίνα, όλα τα βλέμματα είναι τώρα στραμμένα στο 15ο πενταετές σχέδιο, το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες και τις πολιτικές της κυβέρνησης για την περίοδο 2026-2030. Το πλήρες κείμενο δεν θα δημοσιευτεί μέχρι το επόμενο έτος, αλλά Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν υπαινιχθεί ότι τα ενεργειακά συστήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα αποτελέσουν το επίκεντρο του σχεδίου.

Πηγή: The Guardian