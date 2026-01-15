Σφοδρή επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Άμπου Ντάμπι.

Ένταση με Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο

Ο συντονιστής της εκδήλωσης, Τζον Ντεφτέριος, δημοσιογράφος ελληνικής καταγωγής με θητεία δεκαετιών στο CNN, έκανε το λάθος να μην προφέρει σωστά το όνομα του Έντι Ράμα αλλά και του Μαυροβούνιου ομολόγου του και το ξέσπασμα του Αλβανού πρωθυπουργού που ακολούθησε ήταν απίστευτο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου περιορίστηκε σε μια απλή διόρθωση και έδωσε τέλος σε ένα απλό λάθος.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας όμως φαίνεται ότι έψαχνε αφορμή να ξεσπάσει. Κατηγόρησε τον δημοσιογράφο ότι υποβαθμίζει την οικονομική σημασία της συμφωνίας των Τιράνων με τη Σαουδική Αραβία, ενώ εξαπέλυσε επίθεση σε όλο τον Ελληνισμό, σημειώνοντας ότι «υποτιμάτε τους πάντες».

Η ένταση συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις ενεργειακές επενδύσεις στην Αλβανία, με τον Έντι Ράμα να δηλώνει «να ευχαριστήσουμε τον μέντορά μας Sultan Al Jaber» (τον υπουργό Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων) και ρώτησε τον Ντεφτέριο αν τον γνωρίζει. Ο δημοσιογράφος απάντησε αστειευόμενος και χαμογελώντας «πώς δεν είναι σίγουρος για το ποιος είναι (ο Sultan Al Jaber)», προτρέποντας το κοινό να χειροκροτήσει.

Προκλητικά σχόλια και ειρωνεία

Χωρίς να αντιληφθεί τον χιουμοριστικό τόνο της απάντησης, ο Ράμα αντέδρασε ειρωνικά, λέγοντας στον δημοσιογράφο: «Ως Έλληνας έπρεπε να τον γνωρίζεις. Αυτό κάνετε, πάντα υποτιμάτε τους ανθρώπους γιατί νομίζετε ότι έχετε μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη αλλά δεν είστε».

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, ο Έντι Ράμα, απευθύνθηκε στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο με προκλητικό ύφος, με αφορμή το ύψος μιας επένδυσης στην Αλβανία. Ο δημοσιογράφος μίλησε για επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας να τον διορθώνει δύο φορές, λέγοντάς του ότι είναι περισσότερα. «Όχι, πάλι υπολογίζεις ως Έλληνας. Όταν μιλάτε για τα χρήματά σας, προσθέτετε τρία μηδενικά. Όταν μιλάτε για τα χρήματα των άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό κάνετε. Γι’ αυτό σας αγαπάει τόσο πολύ η ΕΕ», είπε χαρακτηριστικά.

Δείτε το διάλογο

Μιλόικο Σπάιτς: Μιλόικο Σπάιτς.

Τζον Ντεφτέριος: Ω, Σπάιτς, εντάξει. Έχω ιταλική και ελληνική προφορά.

Έντι Ράμα: Είναι Έντι Ράμα, όχι Ράμε.

Τζον Ντεφτέριος: Έχω κάνει φανταστική αρχή και με τους δυο σας (γελώντας)

Έντι Ράμα: Είσαι Έλληνας σωστά;

Τζον Ντεφτέριος: Είμαι Έλληνας, ναι.

Έντι Ράμα: Γι’ αυτό προέφερες λάθος τα ονόματά μας. Αυτό κάνετε. Το ξέρω γιατί είμαστε γείτονες και το ξέρω πολύ καλά.

Τζον Ντεφτέριος: Χαίρομαι που σας έχω και τους δύο (είπε γελώντας)

Έντι Ράμα: Τον μέντορά μας, είναι ο άνθρωπος που έκανε χθες μία από τις καλύτερες ομιλίες που έχω ακούσει. Το όνομά του είναι Δρ. Σουλτάν Τζάμπερ. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις.

Τζον Ντεφτέριος: Ω αλήθεια; Δεν είμαι σίγουρος…

Έντι Ράμα: Ως Έλληνας θα έπρεπε να τον γνωρίζεις περισσότερο.

Τζον Ντεφτέριος: Δεν ξέρω πόσο περισσότερο θα μπορούσα να τον γνωρίζω.

Έντι Ράμα: Πάντοτε υποτιμάτε τους ανθρώπους. Νομίζετε ότι έχετε το μονοπώλιο της φιλοσοφίας και ότι είστε κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είστε.

Τζον Ντεφτέριος: Με όλο το σεβασμό…

Έντι Ράμα: Πρέπει να τελειώσουμε, δεν θέλω να φάω τον χρόνο από αυτή τη σπουδαία χώρα, το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι η πιο σπουδαία και μεγάλη χώρα στην περιοχή μας, έχουν 50 εκατ. πολίτες, εμείς είμαστε μία μικρή χώρα, η Σερβία είναι μεγαλύτερη, αλλά το Μαυροβούνιο είναι η μία. Λυπάμαι, αλλά θα τον αφήσουμε με μία γλυκύτητα στο τέλος.

Τζον Ντεφτέριος: Είναι εκπληκτικό, ένα project ενός δισ. να υλοποιηθεί.

Έντι Ράμα: Είναι περισσότερα από ένα δισ.

Τζον Ντεφτέριος: Μία επένδυση ενός δισ. μαζί με τρία τέτοια projects.

Έντι Ράμα: Είναι περισσότερα από ένα δισ.

Τζον Ντεφτέριος: Προχωρήστε.

Έντι Ράμα: Ξανά, μετράς σαν Έλληνας. Όταν μιλάτε για τα δικά σας χρήματα, βάζετε τρία επιπλέον μηδενικά. Όταν μιλάτε για τα χρήματα άλλων, αφαιρείτε τρία μηδενικά. Αυτό είναι που κάνετε. Γι’ αυτό η ΕΕ σας αγαπάει τόσο πολύ.