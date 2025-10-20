Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή μνήμης στο Ελληνικό Στρατιωτικό Μνημείο του Ελ Αλαμέιν. Οι Έλληνες της Αιγύπτου, μαζί με στρατιωτικούς, εκπροσώπους της Πολιτείας και μαθητές των ελληνικών σχολείων, απέδωσαν φόρο τιμής στους πεσόντες της ιστορικής μάχης.

Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε με κάθε επισημότητα, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των Ελλήνων στρατιωτών που έπεσαν πολεμώντας «για την ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», όπως τόνισαν οι ομιλητές.

Η Μάχη του Ελ Αλαμέιν, από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 5 Νοεμβρίου 1942, αποτέλεσε σημείο καμπής του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ανάμεσα στους συμμάχους που συμμετείχαν, διακρίθηκαν και οι Έλληνες της 1ης Ταξιαρχίας, οι οποίοι πολέμησαν με αυταπάρνηση, αφήνοντας 89 νεκρούς και 254 τραυματίες στα καυτά χώματα της ερήμου — μια θυσία που αποτυπώθηκε ανεξίτηλα στην ιστορική μνήμη.

Τελετή μνήμης με έντονο συμβολισμό

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε φέτος η παρουσία τριών Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς. Με τη λιτή τους μεγαλοπρέπεια και το βλέμμα στραμμένο προς την πατρίδα, οι Εύζωνες ένωσαν, όπως σημείωσαν οι παρευρισκόμενοι, το τότε με το τώρα — μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στους πεσόντες ήρωες και στις γενιές που απολαμβάνουν σήμερα την ελευθερία χάρη στη θυσία τους.

Συγκίνηση προκάλεσε και η παρουσία μαθητών από τα ελληνικά σχολεία του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας, καθώς και μελών του ελληνικού προσκοπισμού, που με τη νεανική τους παρουσία επιβεβαίωσαν ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή και διαρκής.

Οι επίσημες τιμές

Την εκδήλωση κήρυξε στις 12:30 ο Έλληνας Ακόλουθος Άμυνας στην Αίγυπτο, Πλοίαρχος Στέργιος Πούλιος ΠΝ, ενώ την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Μητροπολίτης Ταμιάθεως Γερμανός. Ακολούθησε το προσκλητήριο των πεσόντων, που ανέγνωσε ο Αντισυνταγματάρχης Ευάγγελος Νικολακάκος (ΤΘ), προκαλώντας συγκίνηση στους παριστάμενους καθώς ακούγονταν ένα προς ένα τα ονόματα των Ελλήνων ηρώων.

Τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας εκπροσώπησε ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ, Αντιναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ, ο οποίος, στην ομιλία του, εξήρε την πολεμική αρετή των Ελλήνων στρατιωτών και το ηθικό τους σθένος σε μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Τα υπέρτατα ιδανικά της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας μπορούν να ανατρέψουν ακόμη και την ισχυρότερη απειλή», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι «παρά τις κακουχίες της Κατοχής, Έλληνες στρατιώτες και ναύτες τίμησαν το καθήκον τους με ανδρεία και πίστη».

Ο λόγος του Έλληνα Πρέσβη

Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο, Νικόλαος Παπαγεωργίου, ο οποίος τόνισε ότι «κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, το μνημείο των 89 Ελλήνων πεσόντων γίνεται τόπος ιερού προσκυνήματος, μια σιωπηλή υπενθύμιση της θυσίας και του χρέους».

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την προβολή βίντεο του Πολεμικού Μουσείου της Ελλάδας, αφιερωμένου στη συμβολή των Ελλήνων στις μάχες του Ελ Αλαμέιν, που θύμισε σε όλους τη συμμετοχή και τη γενναιότητα των Ελλήνων στρατιωτών στα πεδία του πολέμου.

Πηγή: Νέο φως Καΐρου