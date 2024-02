Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πως χθες Κυριακή κατέστρεψαν πέντε πυραύλους κρουζ των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, συμπεριλαμβανομένων 4 κατά πλοίων επιφανείας που ήταν «έτοιμοι να εκτοξευθούν» προς την κατεύθυνση της Ερυθράς Θάλασσας.

JUST IN: U.S. strike hits four Houthi anti-ship cruise missiles in response to an

"imminent threat" to Navy ships and merchant vessels, CENTCOM says.

Follow the TJV Breaking NEWS… pic.twitter.com/shdEmDF4mq

February 5, 2024