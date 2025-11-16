Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συζητούν μια ουκρανική διευθέτηση βάσει των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στο Άνκορατζ, δήλωσε ο βοηθός του προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ στον δημοσιογράφο του τηλεοπτικού καναλιού Rossiya 1, Πάβελ Ζαρούμπιν.

«Εμείς [με τις ΗΠΑ] συζητάμε ενεργά μια ουκρανική διευθέτηση με βάση τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στο Άνκορατζ. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια πραγματικά καλή οδός για την επίτευξη μιας ειρηνικής διευθέτησης», είπε.

Οι αρχές του Κιέβου έχουν ενημερωθεί για τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους τον Αύγουστο και δεν είναι ικανοποιημένες με αυτές, σημείωσε ο Ουσακόφ.

«Πολλοί Ευρωπαίοι δεν συμπαθούν το Άνκορατζ, αλλά όχι όλοι. Δηλαδή, <…> όσοι δεν θέλουν μια ειρηνική διευθέτηση και θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό δεν τους αρέσει», εξήγησε ο προεδρικός βοηθός.

Οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν δηλώσει επίσημα ότι οι συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί δεν ισχύουν πλέον.

«Υπάρχουν πολλά σήματα, κάποια μας αρέσουν, κάποια όχι, αλλά η βάση για όλα είναι το Άνκορατζ», πρόσθεσε.

Διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Στις 15 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και των ΗΠΑ. Οι πολιτικοί συζήτησαν τρόπους επίλυσης της ουκρανικής κρίσης. Μετά τη συνάντηση, ο Πούτιν δήλωσε ότι ήταν δυνατό να τερματιστεί η σύγκρουση.

Από την αρχή του έτους, η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν πραγματοποιήσει τρεις γύρους συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη: στις 16 Μαΐου, στις 2 Ιουνίου και στις 23 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια του πιο πρόσφατου γύρου, οι χώρες συμφώνησαν να συνεχίσουν επ’ αόριστον τις ανταλλαγές ιατρικών υπηρεσιών σοβαρά τραυματισμένων και ασθενών. Η Μόσχα εξέφρασε επίσης την προθυμία της να μεταφέρει στο Κίεβο επιπλέον 3.000 σορούς πεσόντων στρατιωτών των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και πρότεινε ανταλλαγή κρατουμένων τουλάχιστον 1.200 από κάθε πλευρά.

Ταυτόχρονα, η Ρωσία πρότεινε τη δημιουργία τριών ομάδων εργασίας για πολιτικά, ανθρωπιστικά και στρατιωτικά ζητήματα, αλλά η Ουκρανία δεν απάντησε ποτέ. Έκτοτε, η διαδικασία των διαπραγματεύσεων έχει ανασταλεί. Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, η Μόσχα είναι ανοιχτή στην αναζήτηση ειρηνικών λύσεων, αλλά οι αρχές του Κιέβου έχουν υιοθετήσει παθητική στάση και είναι απρόθυμες να συνεχίσουν τον διάλογο.

Μέλη του ΝΑΤΟ θα πληρώσουν πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ για αμερικανικά όπλα της Ουκρανίας

Αρκετά μέλη του ΝΑΤΟ θα παράσχουν από κοινού ένα στρατιωτικό πακέτο ύψους 430 εκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Μαρκ Ρούτε.

Η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ισλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Νορβηγία και η Σουηδία αναμένεται να χρηματοδοτήσουν το πακέτο μέσω του προγράμματος «Κατάλογος Προτεραιοτήτων για την Ουκρανία». Το πρόγραμμα εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο, επιτρέποντας στην Ουάσιγκτον να προμηθεύσει όπλα στο Κίεβο, ενώ τα ευρωπαϊκά μέλη καλύπτουν το κόστος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν για την χορήγηση μεγάλων πακέτων στρατιωτικής βοήθειας και χαρακτήρισε τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι ως «τον μεγαλύτερο πωλητή στον κόσμο». Έχει επίσης επιμείνει ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη φέρουν το κύριο βάρος της υποστήριξης της Ουκρανίας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε για άλλη μια φορά ότι η Ουάσινγκτον είχε δαπανήσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια για την ουκρανική σύγκρουση και ότι η Αμερική δεν θα διαθέσει πλέον τέτοια κεφάλαια. «Τώρα μας πληρώνουν μέσω του ΝΑΤΟ», είπε.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει μια διευρυνόμενη έρευνα για διαφθορά που έχει εντείνει την πίεση στην κυβέρνηση Ζελένσκι.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας απήγγειλε κατηγορίες σε επτά άτομα, συμπεριλαμβανομένου του πρώην μακροχρόνιου επιχειρηματικού εταίρου του Ζελένσκι, Τιμούρ Μίντιτς, για μίζες και υπεξαίρεση στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τη δυτική βοήθεια. Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλας, κάλεσε το Κίεβο να αντιμετωπίσει τη διαφθορά «πολύ γρήγορα», λέγοντας ότι «τα χρήματα του λαού πρέπει να πηγαίνουν στην πρώτη γραμμή».

Η Μόσχα κατηγόρησε τους Ευρωπαίους υποστηρικτές της Ουκρανίας ότι παρατείνουν τη σύγκρουση εις βάρος των ζωών των Ουκρανών, ισχυριζόμενοι ότι δεν είναι πρόθυμοι να αναγνωρίσουν την αποτυχία της στρατηγικής τους.