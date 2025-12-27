Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Νιγηρία αντιμετωπίζει ανάμικτες αντιδράσεις μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ με στόχο μαχητές που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος στα βορειοδυτικά της χώρας, μια κίνηση που έχει εκπλήξει πολλούς σε μια χώρα όπου η ξένη στρατιωτική επέμβαση είναι σπάνια.

Τα πλήγματα ήρθαν εβδομάδες αφότου η Ουάσιγκτον κατηγόρησε δημόσια την κυβέρνηση της Νιγηρίας ότι δεν κατάφερε να περιορίσει τις επιθέσεις εναντίον χριστιανών.

Ενώ ορισμένοι Νιγηριανοί καλωσόρισαν τη δράση ως πιθανή ώθηση στην καταπολέμηση της ανασφάλειας, άλλοι αμφισβήτησαν το χρονοδιάγραμμα, τα κίνητρα και τον πιθανό αντίκτυπο της ανάμειξης των ΗΠΑ.

Ο δικηγόρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναλυτής συγκρούσεων Μπουλάμα Μπουκάρτι λέει ότι το δημόσιο αίσθημα αντανακλά τη σοβαρότητα της κρίσης που αντιμετωπίζουν οι απλοί πολίτες. «Για τους απλούς Νιγηριανούς, αυτό είναι θέμα ζωής και θανάτου», είπε. «Οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ανασφάλειας που έχει ταλαιπωρήσει τη Νιγηρία την τελευταία δεκαετία θα γίνει ευπρόσδεκτη από τη συντριπτική πλειοψηφία. Αλλά αυτή η προσπάθεια πρέπει να βασίζεται στη νοημοσύνη, να είναι ακριβής και αποτελεσματική».

Η έγκριση της Νιγηρίας για αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές είναι σημαντική, καθώς η χώρα αντιστάθηκε ιστορικά στην άμεση ξένη στρατιωτική δράση στο έδαφός της. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι προσδοκίες για μια ταχεία λύση μπορεί να είναι μη ρεαλιστικές.

Η Μίριαμ Αντάχ, διευθύντρια βοηθός της έρευνας για την Αφρική στο ACLED, (Armed Conflict Location & Event Data είναι οργανισμός για μια ανεξάρτητη, αμερόληπτη παρακολούθηση συγκρούσεων που παρέχει δεδομένα και ανάλυση σε πραγματικό χρόνο για βίαιες συγκρούσεις και διαμαρτυρίες σε όλες τις χώρες και περιοχές), λέει ότι ορισμένοι Νιγηριανοί βλέπουν την εμπλοκή των ΗΠΑ μέσα από έναν φακό «σωτήρα».

«Οι άνθρωποι περιμένουν μαγεία μόλις μπουν οι ΗΠΑ», είπε. Σημείωσε ότι οι προκλήσεις ασφαλείας της Νιγηρίας είναι βαθιά περίπλοκες, που κυμαίνονται από φατρίες που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος που αναδύθηκαν από τη Μπόκο Χαράμ στα βορειοανατολικά, έως ομάδες ληστών στα βορειοδυτικά, και η καθεμία απαιτεί διαφορετικές στρατηγικές.

Η Νιγηρία μάχεται με πολλές ένοπλες ομάδες σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών του Ισλαμικού Κράτους, όπως η επαρχία Δυτικής Αφρικής του Ισλαμικού Κράτους, και η λιγότερο γνωστή ομάδα Lakurawa που δρα από δασικά οχυρά στα βορειοδυτικά.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι, ενώ οι αεροπορικές επιδρομές μπορεί να προσφέρουν βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, είναι απίθανο να τερματίσουν τη βία.

Να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Νιγηρίας, Γιουσούφ Τουγγκάρ, δήλωσε την Παρασκευή ότι τα πλήγματα των ΗΠΑ, που ήρθαν αφού ο Τραμπ έβαλε τις χώρες σε διπλωματική διαμάχη όταν κατηγόρησε την κυβέρνηση της Νιγηρίας ότι απέτυχε να εμποδίσει τη δολοφονία χριστιανών στη χώρα, ήταν «μέρος κοινών συνεχιζόμενων επιχειρήσεων».

Ο Τραμπ είπε την Παρασκευή ότι ένα στρατιωτικό χτύπημα των ΗΠΑ με στόχο μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στη Νιγηρία επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, αλλά διέταξε να καθυστερήσει κατά μία ημέρα.

«Επρόκειτο να το κάνουν νωρίτερα», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico. «Και είπα, “όχι, ας δώσουμε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο”. Δεν πίστευαν ότι θα ερχόταν, αλλά τους χτυπήσαμε δυνατά. Κάθε στρατόπεδο αποδεκατίστηκε».

Η Νιγηρία είναι επίσημα κοσμική και ο πληθυσμός της κατανέμεται σχεδόν ομοιόμορφα μεταξύ Μουσουλμάνων (53%) και Χριστιανών (45%). Η βία κατά των Χριστιανών έχει τραβήξει την προσοχή των ΗΠΑ, η οποία την έχει χαρακτηρίσει “δίωξη Χριστιανών”, και οι υποστηρικτές του Τραμπ χαιρέτησαν ευρέως τις επιθέσεις.

Ωστόσο η κυβέρνηση της Νιγηρίας έχει επισημάνει ότι οι ένοπλες ομάδες στοχεύουν τόσο χριστιανούς, όσο και μουσουλμάνους.

Πηγή: africanews.com