Οι έρευνες για να εντοπιστεί το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση MH370 της Malaysia Airlines που συνέδεε την Κουάλα Λουμπούρ με το Πεκίνο όταν εξαφανίστηκε, πριν από 11 και πλέον χρόνια, θα ξαναρχίσουν στα τέλη του Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών της Μαλαισίας.

«Η έρευνες σε ύδατα με μεγάλο βάθος για τον εντοπισμό του κουφαριού της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines θα ξαναρχίσουν την 30ή Δεκεμβρίου 2025», διευκρίνισε.

Η βρετανική εταιρεία θαλάσσιων εξερευνήσεων Ocean Infinity θα διενεργήσει έρευνες «σε στοχευμένη περιοχή όπου κρίνεται ότι υπάρχει η ισχυρότερη πιθανότητα εντοπισμού» του αεροσκάφους, εξήγησε.

Το Boeing 777 με 239 επιβαίνοντες, 227 επιβάτες –οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν υπήκοοι της Κίνας– και 12μελές πλήρωμα, εξαφανίστηκε από τις οθόνες των ραντάρ την 8η Μαρτίου 2014.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες στον Ινδικό Ωκεανό μετά την καταστροφή, που θεωρείται ότι συγκαταλέγεται στις χειρότερες τραγωδίες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας, το αεροσκάφος δεν βρέθηκε ποτέ.

Η Ocean Infinity είχε ήδη προσπαθήσει να βρει το αεροσκάφος το 2018, χωρίς επιτυχία, προτού δεχτεί να κάνει νέα προσπάθεια φέτος. Οι αρχικές έρευνες διακόπηκαν τον Απρίλιο λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών.

Για τρία χρόνια, τις –άκαρπες– προσπάθειες είχε αναλάβει να διευθύνει η Αυστραλία, μέχρι τον Ιανουάριο του 2017.

Η εξαφάνιση του Boeing πυροδότησε από την αρχή διάφορες –πιθανές κι απίθανες– θεωρίες. Το επίσημο πόρισμα για το δυστύχημα, που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές της Μαλαισίας το 2018, υπογράμμιζε τις παραλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας κι αποκάλυπτε ότι η πορεία του αεροσκάφους τροποποιήθηκε χειροκίνητα, πιθανότατα από κάποιον από τους πιλότους «ή τρίτο μέρος», ωστόσο δεν κατέληγε σε κανένα οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια.

