Ηγέτες των χωρών της Ευρώπης παρακολουθούν τις εξελίξεις στον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν και κινητοποιήθηκαν, με πρώτη χώρα την Ελλάδα, μετά από το χτύπημα με drone στη βρετανική βάση στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά όχι μέλος του ΝΑΤΟ. Η χώρα φιλοξενεί δύο βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με πρώτη την Ελλάδα, έστειλαν ή ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικά μέσα στην περιοχή, ως αμυντικό μέτρο κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Οι χώρες με στρατιωτική παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο

Ελλάδα

Δύο ελληνικές φρεγάτες («Κίμων» και «Ψάρα») έχουν σταλεί στην Κύπρο, καθώς και τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 Viper. Η Ελλάδα ανέπτυξε επίσης ένα αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα Patriot στο νοτιοανατολικό νησί της Καρπάθου.

Γαλλία

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η χώρα του θα αναπτύξει οκτώ φρεγάτες, δύο αμφίβια ελικοπτεροφόρα και το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα ως αμυντικό μέτρο.

Ισπανία

Η Ισπανία στέλνει τη φρεγάτα Cristóbal Colón στην Κύπρο ως μέρος μιας κοινής ανάπτυξης με το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και πλοία του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της χώρας σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη.

Ιταλία

Το Σάββατο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η χώρα της αναπτύσσει μια ιταλική φρεγάτα στην Κύπρο, σε μια κίνηση που χαρακτήρισε «πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά πάνω από όλα, πρόληψης».

Ολλανδία

Η ολλανδική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα στείλει τη φρεγάτα HNLMS Evertsen στη Μεσόγειο από αυτή την εβδομάδα έως τις αρχές Απριλίου.

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναπτύσσει το πολεμικό πλοίο HMS Dragon, καθώς και δύο αντι-drone ελικόπτερα Wildcat στην Ανατολική Μεσόγειο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας την περασμένη εβδομάδα.

Γερμανία

Η φρεγάτα του γερμανικού ναυτικού FGS Nordrhein-Westfalen έφτασε στο λιμάνι της Λεμεσού στη νότια Κύπρο την Κυριακή, σύμφωνα με το Reuters.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ανέπτυξε έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας στα κατεχόμενα.