Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να αναγνωρίσουν τον έλεγχο της Ρωσίας στην Κριμαία και σε άλλα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, προκειμένου να εξασφαλίσουν μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμά της η Telegraph, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει τον απεσταλμένο του για την ειρήνη, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, για να κάνουν την άμεση προσφορά στον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα.

Το σχέδιο αναγνώρισης εδαφών, το οποίο παραβιάζει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, που συζητήθηκε πρόσφατα, είναι πιθανό να προχωρήσει, παρά τις ανησυχίες μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.

«Οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν»

Μια καλά πληροφορημένη πηγή δήλωσε: «Είναι όλο και πιο σαφές ότι οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται για την ευρωπαϊκή θέση. Λένε ότι οι Ευρωπαίοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε την Πέμπτη (27/11) ότι η νομική αναγνώριση της Κριμαίας και των περιοχών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ ως ρωσικού εδάφους από την Ουάσινγκτον θα είναι ένα από τα βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή (28/11) ότι έλαβε μια αναθεωρημένη στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία καταρτίστηκε μετά από έκτακτες συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Γενεύη της Ελβετίας, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ένα αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων, το οποίο διατύπωσε ο κ. Γουίτκοφ, μετά από συζητήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, προσέφερε την «de facto» αναγνώριση της Κριμαίας και των δύο ανατολικών περιοχών του Ντονμπάς από την Αμερική.

Η στρατηγική πρότεινε επίσης την «de facto» αναγνώριση των ρωσικών εδαφών πίσω από τη γραμμή επαφής στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια της Ουκρανίας, μετά από οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Στις συνομιλίες το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Γενεύη, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι διαπραγματεύτηκαν ένα νέο σχέδιο 19 σημείων, το οποίο είναι λιγότερο ευνοϊκό για τη Μόσχα.

Σύμφωνα με αυτό, το Κίεβο δεν θα αναγκαστεί να αναγνωρίσει τον έλεγχο της Ρωσίας στα εδάφη που έχει προσαρτήσει παράνομα από το 2014.

Το ουκρανικό σύνταγμα εμποδίζει οποιονδήποτε πρόεδρο ή κυβέρνηση να παραχωρήσει εδάφη χωρίς πρώτα να θέσει το ερώτημα στους ψηφοφόρους σε πανεθνικό δημοψήφισμα.

Η αποκάλυψη για τις προθέσεις των ΗΠΑ σύμφωνα με την Telegraph έγινε ενώ ο Αντρίι Γερμάκ, αρχηγός του προσωπικού του Ουκρανού προέδρου και ο Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του, αναμενόταν να πετάξουν στη Φλόριντα για να συναντηθούν με Αμερικανούς αξιωματούχους στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του κ. Τραμπ αυτό το Σαββατοκύριακο.