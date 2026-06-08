Έντονο διπλωματικό παρασκήνιο και διεργασίες εξελίσσονται γύρω από την προοπτική έναρξης ειρηνευτικών συνομιλιών για την κρίση στην Ουκρανία, με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να εμφανίζονται ιδιαίτερα επιφυλακτικές απέναντι στις κινήσεις της Μόσχας.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, «οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι έτοιμοι να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία».

«Αυτή η διαδικασία αποκτά πλέον νέα δυναμική στην Ευρώπη», δήλωσε ο Στέφαν Κορνέλιους, εκπρόσωπος του Μερτς, μετά από συνάντηση των ηγετών της Ουκρανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας στο Λονδίνο αργά το βράδυ της Κυριακής.

«Μια ακόμη νέα εξέλιξη είναι ότι αναλαμβάνουμε και συνεχίζουμε τη διαπραγματευτική διαδικασία, στην οποία μέχρι σήμερα ηγούνταν σε μεγάλο βαθμό οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το κάνουμε αυτό σε στενό συντονισμό με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ηγούνται των προσπαθειών διαμεσολάβησης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από τις αρχές του 2025, με περιορισμένα απτά αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις ειρηνευτικές συνομιλίες έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Εν τω μεταξύ σε κοινή ανακοίνωσή τους την Κυριακή, ο Μερτς και οι ομόλογοί του από τη Γαλλία και τη Βρετανία, μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησαν «άμεσο διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με ενεργό συμμετοχή των ΗΠΑ και της Ευρώπης» και παρουσίασαν πέντε προϋποθέσεις για την επίτευξη ειρήνης, μεταξύ των οποίων και μια άμεση και πλήρης κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σημερινή γραμμή επαφής μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων θα πρέπει να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης των διαπραγματεύσεων, ενώ η Ουκρανία πρέπει να διαθέτει «ισχυρές και νομικά δεσμευτικές» εγγυήσεις ασφαλείας. Παράλληλα, τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσμευτεί θα πρέπει να παραμείνουν παγωμένα έως ότου το Κρεμλίνο «τερματίσει τον επιθετικό του πόλεμο και αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημιές που προκάλεσε».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν περαιτέρω την προσέγγισή τους για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν και στη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε ο Κορνέλιους.

«Χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη από όλους τους Ευρωπαίους εταίρους, ώστε να προωθήσουμε πραγματικά την ειρήνη», δήλωσε ακόμα.