«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν πιστεύουν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ειλικρινής σχετικά με μια ειρηνευτική συμφωνία για το Ουκρανικό, επομένως η στρατηγική τους είναι να διακωμωδούν και να επαινούν τον Ντόναλντ Τραμπ, μέχρι να καταλήξει και εκείνος τελικά στο ίδιο συμπέρασμα, και να συνειδητοποιήσει ότι θα χρειαστεί να γίνει πιο σκληρός με το Κρεμλίνο, γράφει το Politico.

Η ευρωπαϊκή πλευρά πιστεύει ότι πρόκειται για μια προσέγγιση από την οποία επωφελούνται όλες οι πλευρές. Θα χαρούν ωστόσο, αν αποδειχθεί ότι κάνουν λάθος. Αν δηλαδή, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ καταφέρει να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά το κύριο σχέδιο δράσης είναι απλά να αντικρούσει την μπλόφα του Ρώσου ηγέτη, και να ασκήσει πιέσεις για αυστηρότερες κυρώσεις.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Ευρωπαίος ηγέτης που κατέβαλε τις μεγαλύτερες προσπάθειες για να αποτρέψει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέσω της διπλωματικής προσέγγισης στον Πούτιν, είναι πλέον ο πιο ξεκάθαρος όταν δηλώνει ότι ο Ρώσος Πρόεδρος δεν παίρνει στα σοβαρά την ειρήνη, και εξακολουθεί να είναι προσηλωμένος στον στόχο του να καταστρέψει την ανεξάρτητη, δημοκρατική Ουκρανία.

«Νομίζετε ότι ο Πρόεδρος Πούτιν θέλει ειρήνη; Η απάντηση είναι όχι. Αν θέλετε την βαθύτερη πεποίθησή μου: Όχι. Αν νομίζω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη; Ναι», δήλωσε ο Μακρόν πριν αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον, όπου συμμετείχε στις συνομιλίες, τη Δευτέρα, και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι ο Πρόεδρος Πούτιν θέλει ειρήνη. Νομίζω ότι θέλει τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας. Αυτό έχει προτείνει».

Απαιτεί περισσότερα εδάφη ο Πούτιν

«Πράγματι, -συνεχίζει η ανάλυση του Politico- αντί να προσφέρει οποιεσδήποτε παραχωρήσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Πούτιν απλώς απαιτεί περισσότερα εδάφη από το Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων βασικών ουκρανικών αμυντικών γραμμών που θα του επιτρέψουν να εισβάλει βαθύτερα στη χώρα. Απορρίπτει επίσης κατηγορηματικά την παρουσία δυνάμεων του ΝΑΤΟ για να εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας μετά τον πόλεμο – μια κρίσιμη προϋπόθεση για το Κίεβο.

Με τις προετοιμασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη, για μια πιθανή Σύνοδο Κορυφής με τη συμμετοχή της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ηγέτες από όλη την Ευρώπη, πραγματοποίησαν μια σειρά έκτακτων συνομιλιών, την Τρίτη, για να αξιολογήσουν την αντίδρασή τους και να μοιραστούν πληροφορίες από τις συζητήσεις στον Λευκό Οίκο την προηγούμενη μέρα.

Σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες, που δεν κατονομάζονται, για να ρίξουν φως στις ευαίσθητες τηλεφωνικές κλήσεις, οι Πρόεδροι, οι Πρωθυπουργοί και οι Πρέσβεις ευθυγραμμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό με τον Μακρόν. Εξέφρασαν βαθύ σκεπτικισμό για το αν το Κρεμλίνο θα διαπραγματευόταν καλή τη πίστει – αλλά ήταν αισιόδοξοι ότι η Ουάσινγκτον θα τιμωρούσε τη Ρωσία, εάν αποδεικνυόταν ότι ο Πούτιν αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ειρήνη.

«Είναι σαφές ότι αν καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου ο Πούτιν αποδείξει ότι δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, αυτό θα αναγκάσει τον Τραμπ να δράσει, και ενισχύει τα επιχειρήματα για κυρώσεις», δήλωσε ένας διπλωμάτης από μια χώρα που εκπροσωπήθηκε στην εικονική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Τρίτη.

Οι Ευρωπαίοι θεωρούν την πίεση των αμερικανικών κυρώσεων ως κρίσιμη για τη διπλωματική διαδικασία και πολλοί υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν έπεισε τον Τραμπ να συνεργαστεί στην Αλάσκα, μόνο αφότου η Ουάσινγκτον επέβαλε υψηλούς δασμούς κατά της Ινδίας για την αγορά του πετρελαίου, του αγαθού που είναι ζωτικής σημασίας για τη ρωσική οικονομία. Το επόμενο δραματικό βήμα θα ήταν η κλιμάκωση παρόμοιων κυρώσεων για να … φρενάρει το σημαντικότατο εμπόριο της Ρωσίας με την Κίνα.

Ένας δεύτερος διπλωμάτης επιβεβαίωσε ότι οι σύμμαχοι ήταν πρόθυμοι να υποστηρίξουν την αμερικανική πρωτοβουλία για τη μεσολάβηση μιας εκεχειρίας, όχι επειδή πίστευαν απαραίτητα ότι θα λειτουργούσε, αλλά «επειδή θα ήταν μια σαφής δοκιμασία για τις ρωσικές προθέσεις». Ένας τρίτος δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που αναπτύσσονται θα βοηθήσουν την Ουκρανία «να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος», ενώ οι κυρώσεις θα διασφαλίσουν ότι «θα έχουμε… επιρροή στον Πούτιν».

Άσκηση διαχείρισης κρίσεων για τον Τραμπ

«Αυτή είναι μια συνεχής άσκηση διαχείρισης του Τραμπ για όλους, συμπεριλαμβανομένου και του Πούτιν, παρεμπιπτόντως», δήλωσε στο POLITICO η Φιόνα Χιλ, πρώην σύμβουλος του Ρεπουμπλικάνου κατά την πρώτη προεδρική του θητεία, και νυν ανώτερη συνεργάτιδα στο Brookings Institution.

«Αλλά νομίζω ότι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσε κανείς να περιμένει τη Δευτέρα». Σύμφωνα με αυτήν, το καλύτερο που θα μπορούσε να ελπίζει κανείς από τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας ήταν «κάτι με το οποίο θα μπορούσαν να δουλέψουν, και φαίνεται ότι υπήρχε κάτι, παρόλο που τα απτά του αποτελέσματα ήταν απαίσια».

«Όλοι κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες», δήλωσε ένας τέταρτος διπλωμάτης της ΕΕ. «Αλλά δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο τελικός στόχος του Πούτιν. Τι θα παρακινήσει τον Πούτιν να κάνει παραχωρήσεις; Δεν ξέρω».

Η πίεση για ειρηνευτικές συνομιλίες γίνεται πρόβλημα για τον Ρώσο ηγέτη

Η αντίδραση του Κρεμλίνου στον επόμενο γύρο διπλωματικών προσπαθειών ήταν αόριστη. Παίζοντας με τον χρόνο, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν απορρίπτει τις συνομιλίες με την Ουκρανία – αλλά επέμεινε ότι οποιαδήποτε Σύνοδος Κορυφής θα πρέπει να προετοιμαστεί «βήμα προς βήμα, σταδιακά, ξεκινώντας από το επίπεδο των εμπειρογνωμόνων, και στη συνέχεια περνώντας από όλα τα απαραίτητα στάδια».

Ο Πούτιν πρότεινε ακόμη και μάλλον άσκοπα μια Σύνοδο Κορυφής στη Ρωσία – ιδέα που απορρίφθηκε αμέσως .

Ένας Γερμανός αξιωματούχος είπε ότι αυτή η ταλάντευση γινόταν μια ουσιαστική δοκιμασία της ρωσικής σοβαρότητας.

«Η Ρωσία συμφώνησε να φιλοξενήσει ή να συμμετάσχει σε μια διμερή Σύνοδο Κορυφής με τον Ζελένσκι … Εν τω μεταξύ, υποθέτω από τα [μέσα ενημέρωσης] … ότι τώρα η ρωσική πλευρά το ερμηνεύει αυτό διαφορετικά», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Θα μάθουμε για τον Πρόεδρο Πούτιν τις επόμενες δύο εβδομάδες … Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News. «Ελπίζω ότι ο Πρόεδρος Πούτιν θα είναι καλά, και αν δεν είναι, η κατάσταση θα είναι δύσκολη».