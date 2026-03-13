Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η αύξηση των εξαγωγών της Κίνας σημείωσε άνοδο τους δύο πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, καθώς η παγκόσμια ζήτηση αυξάνεται ραγδαία, ενώ οι ειδικοί επεσήμαναν την πιθανότητα ισχυρής δυναμικής για το υπόλοιπο του έτους, καθώς οι τεχνολογικές επενδύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη εντείνονται.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 21,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος – η μεγαλύτερη αύξηση εδώ και τέσσερα χρόνια – στα 656,58 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τα συνδυασμένα στοιχεία για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο που δημοσίευσαν οι τελωνειακές αρχές.

Αυτό αντιπροσωπεύει σημαντική επιτάχυνση από την αύξηση 6,6% που καταγράφηκε τον Δεκέμβριο και την αύξηση 5,5% που καταγράφηκε για ολόκληρο το περασμένο έτος.

Η Κίνα συχνά συνδυάζει εμπορικά δεδομένα για τους δύο πρώτους μήνες του έτους για να εξομαλύνει τις στρεβλώσεις που προκαλούνται από την εορταστική περίοδο της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς – η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του περασμένου έτους και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους – και για να απεικονίσει τις υποκείμενες τάσεις με μεγαλύτερη συνέπεια.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι δήλωσαν ότι ο αντίκτυπος των διακοπών δεν θα μπορούσε να εξηγήσει πλήρως τα εκπληκτικά ισχυρά στοιχεία που παρατηρήθηκαν τους πρώτους δύο μήνες.

Η άνοδος αυτή «αντανακλά κυρίως την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση, ειδικά για τεχνολογικά προϊόντα, τα οποία είναι κεντρικής σημασίας για πολλές οικονομίες», δήλωσε ο Larry Hu, επικεφαλής οικονομολόγος για την Κίνα στον όμιλο Macquarie, αλλά «το αν η δυναμική θα διαρκέσει θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πόσο θα συνεχιστεί η τεχνολογική άνθηση που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Η έντονη εξωτερική ζήτηση υποδηλώνει επίσης μικρότερη επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης», πρόσθεσε.

Ο Zhang Zhiwei, πρόεδρος και επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management, συμφώνησε με αυτό, επισημαίνοντας ότι «οι ισχυρές εξαγωγές και ο χαμηλότερος στόχος ανάπτυξης υποδηλώνουν ότι η Κίνα είναι απίθανο να ξεκινήσει μέτρα τόνωσης σύντομα». Μετά από ένα χρόνο ταραγμένων εμπορικών σχέσεων και αυξήσεων δασμών μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση τους πρώτους δύο μήνες του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία, σε σύγκριση με μείωση 30% τον Δεκέμβριο και πτώση 20% για ολόκληρο το περασμένο έτος. Παρά την ύφεση, οι ΗΠΑ παρέμειναν η μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών της Κίνας σε μία μόνο χώρα το 2025.

Εν τω μεταξύ, οι αποστολές προς τα μέλη του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) – του μεγαλύτερου εμπορικού εταίρου της Κίνας ανά μπλοκ – αυξήθηκαν κατά 29,4% τους πρώτους δύο μήνες του τρέχοντος έτους, μετά από αύξηση 11,2% τον Δεκέμβριο και 13,4% για ολόκληρο το περασμένο έτος. Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 27,8% τους πρώτους δύο μήνες του έτους, σε σύγκριση με αύξηση 11,6% τον Δεκέμβριο και αύξηση 8,4% για ολόκληρο το περασμένο έτος, με τις αποστολές προς τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία να σημειώνουν αύξηση 31,3%, 31,9% και 36,4% αντίστοιχα.

Μερικοί από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Κίνας ασκούν πιέσεις στην Κίνα να αντιμετωπίσει την εμπορική ανισορροπία και «η ισχυρή αύξηση των εξαγωγών σήμερα πιθανότατα θα ενισχύσει το επιχείρημά τους», δήλωσε ο Zhang.

Οι εξαγωγές προς τη Λατινική Αμερική αυξήθηκαν κατά 16,4% τους πρώτους δύο μήνες του έτους, μετά από αύξηση 9,8% τον Δεκέμβριο, ενώ οι αποστολές προς την Αφρική αυξήθηκαν σχεδόν 50% μετά από αύξηση 21,8% τον Δεκέμβριο.

Η Κίνα αύξησε επίσης τις αγορές αργού πετρελαίου στις αρχές του έτους για να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια, και η κίνηση αυτή έρχεται καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή θολώνουν ολοένα και περισσότερο τις προοπτικές για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου, ενώ παράλληλα εγείρουν ανησυχίες για διαταραχές. Η Κίνα εισήγαγε 96,93 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας αύξηση 15,8% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025. Οι συνολικές εισαγωγές για τους πρώτους δύο μήνες αυξήθηκαν κατά 19,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος – επιταχύνοντας την αύξηση 5,7% του Δεκεμβρίου – και δημιούργησαν εμπορικό πλεόνασμα 213,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Ένα σαφέστερο μοτίβο της λεγόμενης αποαμερικανοποίησης αναδύεται στις εμπορικές ροές της Κίνας, με το εμπόριο να μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο προς άλλους εταίρους. Τους πρώτους δύο μήνες του έτους, εκτός από τις χαμηλές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, οι εισαγωγές της Κίνας από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 26,7% σε ετήσια βάση, ξεχωρίζοντας απότομα από την ισχυρή ανάπτυξη από άλλους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Νότιας Κορέας και της Αυστραλίας, από τις οποίες η Κίνα αγόρασε 43,1%, 35,8% και 33,8% περισσότερο, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση.

Η μετατόπιση έρχεται καθώς οι σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου παραμένουν τεταμένες, ακόμη και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump να αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα αργότερα αυτόν τον μήνα – ένα ταξίδι που θα παρακολουθείται για ενδείξεις ότι θα μπορούσαν να μειωθούν οι εμπορικές εντάσεις. Η αύξηση των εξαγωγών κατά 5,5% πέρυσι εκτόξευσε την ετήσια αξία των εξερχόμενων αποστολών της Κίνας στα 3,77 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, σύμφωνα με τα τελωνειακά στοιχεία, με την αύξηση αυτή να συμβάλλει σε ένα ρεκόρ πλεονάσματος στο εμπορικό ισοζύγιο ύψους 1,19 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Οι εξαγωγές σπάνιων γαιών της Κίνας αυξήθηκαν κατά 23% κατ’ όγκο την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, φθάνοντας τους 10.468,3 τόνους, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων. Τον Δεκέμβριο του 2025, εξήγαγε 4.392,1 τόνους σπάνιων γαιών.

Για το υπόλοιπο του έτους, ο Xu Tianchen, ανώτερος οικονομολόγος στο Economist Intelligence Unit, αναμένει ότι η δυναμική των εξαγωγών θα συγκεντρωθεί ολοένα και περισσότερο σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως οι ημιαγωγοί και η ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού τεχνητής νοημοσύνης, με την ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό για εξοπλισμό ενέργειας και ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αντισταθμίζει την αδυναμία αλλού.

Ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαρθρωτικές αλλαγές, με πολιτικές που στοχεύουν στον περιορισμό της παραγωγής ηλιακών πάνελ και χάλυβα και τη μακροπρόθεσμη μείωση σε τομεις έντασης εργασίας, όπως η κατασκευή ενδυμάτων και υποδημάτων, να αναδιαμορφώνουν το μείγμα εξαγωγών της Κίνας. Ανά εξαγωγικό προϊόν, οι ημιαγωγοί αυξήθηκαν κατά 72,6% σε αξία στα 43,3 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Εν τω μεταξύ, οι συνολικές εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας σημείωσαν αύξηση 26,9% σε ετήσια βάση.

Οι αποστολές αυτοκινήτων και πλοίων σημείωσαν επίσης ισχυρή ανάπτυξη τους δύο μήνες, σημειώνοντας αύξηση σε αξία κατά 67,1% και 52,8% αντίστοιχα.

Πηγή: South China Morning Post