Τις 6 προϋποθέσεις που θέτει το Ιράν προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος δημοσιεύει η ιταλική εφημερίδα La Repubblica.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι προϋποθέσεις, πολύ σκληρές και δύσκολα αποδεκτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι οι εξής:

-Η εγγύηση ότι η σύγκρουση δεν θα επαναληφθεί

-Το κλείσιμο των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή

-Η καταβολή αποζημίωσης στο Ιράν

-Το τέλος του πολέμου κατά όλων των περιφερειακών ομάδων που συνδέονται με το Ιράν, όπως η Χεζμπολάχ

-Η εφαρμογή ενός νέου νομικού καθεστώτος για τα Στενά του Ορμούζ

-Η ποινική δίωξη και η έκδοση στελεχών αντι-ιρανικών Μέσων Ενημέρωσης

Όπως σημειώνει ακόμα η εφημερίδα, ένα από τα κεντρικά ζητήματα του πολέμου αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς το σημείο 5, δηλαδή η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ είχε απειλήσει ότι θα βομβαρδίσει τα ιρανικά εργοστάσια ηλεκτρισμού, αν το καθεστώς δεν ανοίξει ξανά τη διέλευση. Αλλά η Τεχεράνη απάντησε ότι τα Στενά παραμένουν ανοιχτά για όλη την ναυσιπλοΐα, εκτός από τα πλοία τα οποία είναι «συνδεδεμένα με τους εχθρούς του Ιράν».

Η απειλή ιρανικών επιθέσεων κράτησε τα περισσότερα πλοία μακριά από τη διέλευση, μέσα από την οποία περνά περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, απειλώντας μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη φαίνεται να βρίσκονται παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με απεσταλμένους του Λευκού Οίκου να συμμετέχουν σε επαφές υψηλού επιπέδου.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, αλλά και δημοσιογράφο του Axios, οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ διαπραγματεύονται με τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Όπως επισημαίνεται, χώρες που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, καταβάλλουν προσπάθειες για τη διοργάνωση συνάντησης εντός της εβδομάδας στο Ισλαμαμπάντ. Στο τραπέζι των συνομιλιών αναμένεται να συμμετάσχουν, πέραν του Γαλιμπάφ, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ, καθώς και ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, οι οποίες κατέληξαν σε «σημαντικά σημεία σύγκλισης», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι επαφές των ΗΠΑ διεξάγονται με Ιρανό «ανώτερο ηγέτη», χωρίς ωστόσο να πρόκειται για τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ποιος είναι ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ

Ιρανός πολιτικός και πρώην στρατιωτικός που υπηρετεί ως ο τρέχων Πρόεδρος της Βουλής του Ιράν από το 2020. Είναι υπέρμαχος της αρχής «Principlist» των σκληροπυρηνικών συντηρητικών που υποστηρίζουν ένθερμα το θεοκρατικό σύστημα, και μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ο οποίος υπηρέτησε ως Δήμαρχος της Τεχεράνης από το 2005 έως το 2017. Επίσης υπηρέτησε προηγουμένως ως αρχηγός της Αστυνομίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν από το 2000 έως το 2005 και ως Διοικητής της Δύναμης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) από το 1997 έως το 2000.

Ξεκίνησε την στρατιωτική του καριέρα κατά τον Πόλεμο Ιράν–Ιράκ το 1980. Το 1982 έγινε Ανώτατος Διοικητής της Ταξιαρχίας Imam Reza και από το 1983 έως το 1984 ήταν Ανώτατος Διοικητής της Μεραρχίας Nasr. Μετά τον πόλεμο, έγινε Διευθύνων Σύμβουλος της Khatam al-Anbia, μιας εταιρείας μηχανικής που ελέγχεται από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Ήταν επίσης υποψήφιος στις εκλογές του 2005, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση με το 14% των ψήφων. Ανακοίνωσε τη συμμετοχή του για τρίτη φορά στις εκλογές του 2017, αλλά αποσύρθηκε στις 15 Μαΐου 2017. Ήταν υποψήφιος και στις Προεδρικές Εκλογές του 2024, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση με 14% των ψήφων.

Στις ιρανικές Βουλευτικές Εκλογές του 2020, οι συντηρητικοί «Principlists» ανέκτησαν την πλειοψηφία στη Βουλή, και ο Γαλιμπάφ εκλέχθηκε νέος Πρόεδρος της Βουλής του Ιράν. Σήμερα, ο Γαλιμπάφ και η οικογένειά του είναι ιδιοκτήτες πολλών πολυτελών διαμερισμάτων στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη διάρκεια των ιρανικών διαδηλώσεων του 2025–2026, ζήτησε τιμωρία κατά των διαδηλωτών, τους οποίους περιέγραψε ως εχθρούς και τρομοκράτες.