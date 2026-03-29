Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο Τζέι Ντι Βανς λέει ότι έχει «εμμονή» με το μυστήριο γύρω από άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα, τα οποία πιστεύει ότι είναι «δαίμονες» και όχι εξωγήινοι.

Περισσότερο από ένα μήνα αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε να αρχίσει να δημοσιεύει «κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με ξένη και εξωγήινη ζωή», ο 41χρονος αντιπρόεδρος μοιράστηκε τις απόψεις του για τα UFO σε μια συνέντευξη με τον δεξιό πολιτικό σχολιαστή και YouTuber Μπένι Τζόνσον που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 28 Μαρτίου.

Το θέμα των UFO – γνωστό και ως Άγνωστης Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP) – προέκυψε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συζήτησης, με τον Βανς να παραδέχεται ότι είχε εμμονή μαζί τους όταν ανέλαβε για πρώτη φορά τα καθήκοντά του, και αποκαλύπτοντας ότι πιστεύει ότι είναι «δαίμονες», όχι εξωγήινοι.

«Δεν νομίζω ότι είναι εξωγήινοι», είπε ο αντιπρόεδρος στον Τζόνσον. «Νομίζω ότι είναι δαίμονες ούτως ή άλλως, αλλά αυτή είναι μια πιο μακροχρόνια συζήτηση».

Όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει την πίστη του, ο Βανς, που μεγάλωσε άθεος και ασπάστηκε τον καθολικισμό στα 30 του, είπε: «Λοιπόν, κοίτα, νομίζω ότι τα ουράνια όντα που πετούν τριγύρω, που κάνουν περίεργα πράγματα στους ανθρώπους, νομίζω η επιθυμία μας να περιγράφουμε οτιδήποτε ουράνιο, όλα τα απόκοσμα, τα περιγράφουμε ως εξωγήινους».

«Εννοώ, κάθε μεγάλη παγκόσμια θρησκεία, συμπεριλαμβανομένου του Χριστιανισμού, στον οποίο πιστεύω, έχει καταλάβει ότι υπάρχουν περίεργα πράγματα εκεί έξω και υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν», συνέχισε.

«Και φυσικά πηγαίνω, όταν ακούω για κάποιο φυσικό φαινόμενο… στη χριστιανική κατανόηση ότι υπάρχει κάτι πολύ καλό εκεί έξω, αλλά υπάρχει και κάποιο κακό εκεί έξω», είπε ο Βανς.

«Και νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα κόλπα του διαβόλου είναι να πείσει τους ανθρώπους ότι δεν υπήρξαν ποτέ».

Ερωτηθείς νωρίτερα στη συνέντευξη εάν πρόκειται να «δημοσιεύσει όλα τα αρχεία UFO», ο αντιπρόεδρος είπε, «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό».

«Είναι αστείο. Όταν μπήκα, είχα εμμονή με τα αρχεία UFO. Και μετά αρχίζεις να απασχολείσαι πολύ με την οικονομία και την εθνική ασφάλεια και τέτοια πράγματα», συνέχισε. «Αλλά έχω ακόμα τρία χρόνια ως αντιπρόεδρος. Θα φτάσω μέχρι τον πάτο των αρχείων UFO».

Παρά την παραδεκτή εμμονή του με τα ΑΤΙΑ, ο Βανς είπε στον Τζόνσον ότι δεν «κοίταξε» την Περιοχή 51 (αναφερόμενος στις φήμες για μια απόρρητη εγκατάσταση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην έρημο της Νεβάδα) ούτε κοίταξε άλλες σχετικές θεωρίες συνωμοσίας για UFO — αλλά υποσχέθηκε ότι θα «τα καταφέρει».

«Δεν μπόρεσα να αφιερώσω αρκετό χρόνο σε αυτό για να το καταλάβω πραγματικά, αλλά θα το καταλάβω. Πιστέψτε με, έχω εμμονή με αυτό», είπε ο αντιπρόεδρος. «Είχα ήδη μερικές φορές που έλεγα, “Εντάξει, θα πάμε στην περιοχή 51. Θα φτάσουμε στο Νέο Μεξικό. Θα φτάσουμε στην ουσία του”. Και τότε η κατάλληλη χρονική στιγμή του ταξιδιού απλά δεν λειτούργησε».

«Αλλά πιστέψτε με, αν κάποιος είναι περίεργος για αυτό, εγώ είμαι πιο περίεργος από οποιονδήποτε», συνέχισε. «Και έχω τρία χρόνια από την κορυφή της ταξινόμησης. Θα φτάσω μέχρι τον πάτο».

Τα σχόλια του Βανς για τα UFO έρχονται αφού ο Τραμπ υποσχέθηκε να δημοσιοποιήσει όλα τα κυβερνητικά αρχεία που σχετίζονται με UFO, UAP και εξωγήινη ζωή σε μια ανάρτηση του Truth Social στις 19 Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος έγραψε: «Με βάση το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, θα καθοδηγήσω τον Υπουργό Πολέμου και άλλα σχετικά Υπουργεία και Υπηρεσίες, να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης και απελευθέρωσης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με αλλοδαπή και εξωγήινη ζωή, Άγνωστης Ταυτότητας Ανώμαλα Φαινόμενα (UAP) και αγνώστων στοιχείων ιπτάμενων αντικειμένων (UFO) και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με αυτά τα εξαιρετικά περίπλοκα, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντα και σημαντικά, θέματα. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!»

Οι δηλώσεις του Βανς έρχονται επίσης αφού ο Μπαράκ Ομπάμα παραδέχτηκε σε μια δική του συνέντευξη στο YouTube ότι οι εξωγήινοι είναι «αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει». Ο 64χρονος πρώην πρόεδρος, απέσυρε σχεδόν αμέσως τα σχόλιά του στον YouTuber και πολιτικό σχολιαστή Μπράιαν Κοέν, διευκρινίζοντας σε ένα σχόλιο στο Instagram ότι «δεν είδα κανένα στοιχείο κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου ότι εξωγήινοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας».