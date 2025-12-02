Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Μια Φιλιππινέζα οικιακή βοηθός χαρακτηρίστηκε ηρωίδα και όχι άδικα, καθώς κατάφερε να διαφύγει από τη φονική πυρκαγιά στο συγκρότημα ουρανοξυστών στο Χονγκ Κονγκ, κρατώντας στην αγκαλιά της το τρίμηνο βρέφος του εργοδότη της και βοηθώντας ταυτόχρονα την ηλικιωμένη μητέρα του.

Μόλις μία ημέρα μετά την άφιξή της στην πόλη, η 28χρονη Ροντόρα Αλκαράζ βρέθηκε παγιδευμένη, μαζί με τα μέλη της οικογένειας του εργοδότη της, μέσα στο γεμάτο καπνούς διαμέρισμα στο συγκρότημα Wang Fuk Court. Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν η οικογένεια και φίλοι της, διασώθηκε από τους πυροσβέστες κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Η ιστορία της Αλκαράζ ανέδειξε, για πολλούς, τον διαρκή και συχνά αθέατο ρόλο των εκατοντάδων χιλιάδων οικιακών βοηθών στο Χονγκ Κονγκ, οι οποίες μαγειρεύουν, καθαρίζουν και φροντίζουν παιδιά και ηλικιωμένους, συχνά σε στενούς χώρους και με χαμηλές αμοιβές, σε μία από τις ακριβότερες πόλεις του κόσμου.

«Σε χαιρετίζω, Ροντόρα, και όλους τους ξένους εργαζόμενους στο εξωτερικό που συνεχίζουν να θυσιάζονται για τις οικογένειές τους, ακόμη κι όταν βρίσκονται μακριά από την πατρίδα τους», δήλωσε η γερουσιαστής Ιμέ Μάρκος, αδελφή του προέδρου των Φιλιππίνων, σε ανάρτησή της στο Facebook την Κυριακή 31/11,, μετά την επίσκεψή της στην Αλκαράζ στο νοσοκομείο.

Η γερουσιαστής δημοσίευσε φωτογραφία της νεαρής γυναίκας να νοσηλεύεται σε κρεβάτι φορώντας μωβ ρόμπα, μάσκα προσώπου και κάνοντας το χαρακτηριστικό σήμα «όλα καλά».

«Ειλικρινά πίστευα πως δεν θα τη βρουν ξανά. Γι’ αυτό προσευχήθηκα: σε παρακαλώ, Θεέ μου, κάνε ένα θαύμα», ανέφερε.

Η Αλκαράζ, γνωστή με το παρατσούκλι «Τζάκι», φρόντιζε τα παιδιά της οικογένειας Ντάγιο από την ηλικία των 17 ετών, για περισσότερα από τέσσερα χρόνια, στις Φιλιππίνες.

Η σχέση εμπιστοσύνης ήταν τόσο ισχυρή, ώστε, όπως δήλωσε η μητέρα, ένιωθε απόλυτα ασφαλής να αφήνει τα παιδιά της υπό τη φροντίδα της ακόμη και όταν ταξίδευε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ο τρόπος που φρόντιζε τα παιδιά ήταν ξεχωριστός, υπήρχε αληθινή αγάπη. Δεν αμφέβαλα ποτέ ότι, αν χρειαζόταν, θα έθετε και τη ζωή της σε κίνδυνο για το παιδί που φρόντιζε», είπε χαρακτηριστικά η Ντάγιο.

Σύμφωνα με τις αρχές, μεταξύ των νεκρών από τη φονική πυρκαγιά στο Wang Fuk Court –τη χειρότερη που έχει σημειωθεί στο Χονγκ Κονγκ εδώ και πάνω από 75 χρόνια– συγκαταλέγονται εννέα Ινδονήσιες οικιακές βοηθοί και μία Φιλιππινέζα. Περισσότεροι από 40 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Στο Χονγκ Κονγκ εργάζονται σήμερα περίπου 368.000 ξένες οικιακές βοηθοί, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 10% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Η πλειονότητά τους προέρχεται από τις Φιλιππίνες και την Ινδονησία, ενώ τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η παρουσία εργαζομένων από το Μπαγκλαντές, τη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη.

Όπως πολλές συνομήλικές της, η Αλκαράζ, η οποία έχει οκτώ αδέλφια, αποφάσισε να εργαστεί στο εξωτερικό προκειμένου να κερδίσει καλύτερο εισόδημα και να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά της. Εργάστηκε επί δύο χρόνια στο Κατάρ, προτού αναλάβει τη θέση στο Χονγκ Κονγκ.

«Είμαστε φτωχοί. Ο πατέρας μας είναι απλός ψαράς, γι’ αυτό και εκείνη αποφάσισε να φύγει στο εξωτερικό για να μας βοηθήσει», δήλωσε στο Reuters η μικρότερη αδελφή της, Ρέιτσελ Λορέτο.

«Είμαστε όλοι μας απίστευτα περήφανοι για την αδελφή μας», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από: Reuters