Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Το καθεστώς «non-doms» ή αλλιώς «non resident», δηλαδή «μη διαμένων κάτοικος», αφορά φυσικά πρόσωπα τα οποία, αν και διαμένουν σε μια χώρα, μπορούν να μεταφέρουν τη φορολογική έδρα τους σε άλλη με ευνοϊκότερη φορολογία.

Οι αυξήσεις των φόρων των Εργατικών αναγκάζουν τους πλούσιους να εγκαταλείψουν τη Βρετανία, παραδέχτηκε ο υπουργός Επιχειρήσεων.

Ο Πίτερ Κάιλ είπε ότι δεν πρόκειται να «αγνοήσει το γεγονός» ότι άτομα με υψηλή καθαρή περιουσία εκδιώχθηκαν από τη φορολογική επιδρομή της Ρέιτσελ Ριβς στους μη διαμένοντες. Είπε επίσης ότι οι επιχειρηματίες εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο «σωρηδόν» επειδή «δεν είχαν τη χρηματοδότηση για να επιτύχουν».

Το Εργατικό Κόμμα έχει κατηγορηθεί ότι στόχευσε πλούσιους ανθρώπους με αυξήσεις φόρων, ενώ σχεδίαζε 15 δισεκατομμύρια λίρες για πρόσθετες δαπάνες για παροχές στον προϋπολογισμό αυτής της εβδομάδας.

Τη Δευτέρα, ο κ. Kάιλ ρωτήθηκε εάν η κυβέρνηση ήταν διατεθειμένη να αναγνωρίσει ότι οι φορολογικές αποφάσεις του Εργατικού Κόμματος είχαν οδηγήσει σε εγκατάλειψη ατόμων από τη χώρα.

«Αυτό κάνω. Δεν πρόκειται να παραβλέψω το γεγονός ότι έχουμε επιβάλει φόρους και έχουμε κλείσει μερικά από τα παραθυράκια για τους μη διαμένοντες. Μερικοί άνθρωποι θα φύγουν επειδή είναι εδώ εξαιτίας του τρόπου που λειτούργησε το σύστημα».

🗣️ ‘Do you acknowledge that some people are leaving the UK because of the tax decisions of the Labour government?’ – @SophyRidgeSky 🗣️ ‘I do, yes’ – Business Sec @peterkylehttps://t.co/LlhqTc2NZm 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/NX7VwP2U9J — Ridge & Frost (@RidgeandFrost) November 24, 2025

Ένας αριθμός ρεκόρ Βρετανών μετανάστευσαν τη χρονιά που εξελέγησαν οι Εργατικοί εν μέσω αυξανόμενων φόβων για τα φορολογικά σχέδια της κυρίας Ριβς, αποκάλυψαν επίσημα στοιχεία την περασμένη εβδομάδα.

Περίπου 257.000 Βρετανοί υπήκοοι εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο το έτος που έληξε τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους – περισσότερο από τριπλάσιο από την προηγούμενη εκτίμηση των 77.000.

Ο Λάκσμι Μιτάλ, ένας από τους πλουσιότερους άνδρες της Βρετανίας, ήταν ο τελευταίος που παραιτήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο, λίγες μέρες πριν τον προϋπολογισμό της Καγκελαρίου.

Η αύξηση των Βρετανών υπηκόων που εγκαταλείπουν τη χώρα έρχεται αφότου η κα Ριβς αύξησε τους φόρους και υιοθέτησε μια αυστηρότερη στάση έναντι των non-doms.

Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση απέσυρε το καθεστώς των non-doms, που επέτρεπε στους πολίτες να ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά να διατηρούν μόνιμη κατοικία εγγεγραμμένη στο εξωτερικό για φορολογικούς σκοπούς.

Ο Υπουργός Επιχειρήσεων παραδέχτηκε ότι «ανησυχεί» για την εγκατάλειψη των γιατρών και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων από τη χώρα.

Είπε: «Ανησυχώ κάθε φορά που κάποιος αισθάνεται ότι πρέπει να φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο για να πετύχει. Έχουμε περάσει μια περίοδο όπου χιλιάδες γιατροί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

«Αυτό που δεν θέλω να κάνω ως χώρα είναι να επικεντρωθώ μόνο στους δισεκατομμυριούχους, γιατί υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έπρεπε να φύγουν.

«Υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινούν επιχειρήσεις που έχουν πάει στην Αμερική επειδή δεν είχαν τη χρηματοδότηση για να επιτύχουν».

Ωστόσο, ο κ. Kάιλ επέμεινε ότι «υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έρχονται σε αυτή τη χώρα λόγω του ενθουσιασμού στην οικονομία μας αυτή τη στιγμή».

Τους τελευταίους 12 μήνες, 6.100 διευθυντές εταιρειών εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βασίλειο, από 4.300 την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους – αύξηση 42 τοις εκατό, σύμφωνα με την ανάλυση της Telegraph.

Οι ηγέτες των επιχειρήσεων επεσήμαναν μια σειρά αλλαγών που εισήχθησαν στο πλαίσιο του Εργατικού Κόμματος, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών των non-doms, του περιορισμού των φορολογικών ελαφρύνσεων για τις οικογενειακές επιχειρήσεις και της αύξησης του φόρου κεφαλαιουχικών κερδών ως κύριους λόγους φυγής.

Η νομοθεσία, που καταρτίστηκε με συνδικαλιστικές οργανώσεις, περιέχει μια σειρά αλλαγών, όπως το δικαίωμα να απαιτεί κανείς ευέλικτη εργασία από την πρώτη μέρα και χαμηλότερα όρια για την έναρξη απεργιών.

Έχοντας ήδη καταργήσει τους non-doms και περικόψει τις φορολογικές ελαφρύνσεις κληρονομιάς, η Καγκελάριος πρόκειται να ανακοινώσει έναν νέο «φόρο έπαυλης» για 100,000 σπίτια στον Προϋπολογισμό την Τετάρτη.

Τα σπίτια πολυτελών συγκροτημάτων θα ανατιμηθούν, καθώς και οικίες αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων λιρών αναμένεται να πληγούν από την εισφορά.

Η αύξηση των φόρων έχει περικοπεί λόγω των φόβων ότι θα πλήξει νοικοκυριά πλούσια σε περιουσιακά στοιχεία αλλά φτωχά σε μετρητά, αλλά παραμένουν ανησυχίες ότι οι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να πουλήσουν θα καταλήξουν παγιδευμένοι σε σπίτια που δεν μπορούν να πληρώσουν.