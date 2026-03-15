Αδιάκοπα είναι τα πυρά μεταξύ των δύο πλευρών και την 16η ημέρα του πολέμου. Όλο το βράδυ δεν σταμάτησαν να ηχούν οι σειρήνες στο Ισραήλ, με τον Ιράν και τη Χεζμπολάχ να εξαπολύουν επιθέσεις.
Φαίνεται ότι πως κάθε άλλο παρά στην αποκλιμάκωση οδεύει η κατάσταση.
Στο στόχαστρο του Ιράν βρίσκονται τώρα τα λιμάνια του Περσικού Κόλπου, κάτι που δημιουργεί αναστάτωση στην παγκόσμια κοινότητα.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα εκδικηθούν για τον χαμένο ηγέτη τους, αλλά και για το χτύπημα στο νησί Χαργκ, ενώ ο Τραμπ αρνείται να διαπραγματευτεί με την Τεχεράνη. Απειλεί πως για δεύτερη φορά θα βομβαρδίσει το νησί «διαμάντι» των Ιρανών, «αυτήν την φορά όμως για πλάκα», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, η Ευρωπαική Ένωση ζητά άμεση αποκλιμάκωση στις επιθέσεις κατά του Λιβάνου, στις οποίες έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι.
Τέλος, οι χώρες του Κόλπου δεν σταματούν να αναχαιτίζουν ιρανικά drones και πυραύλους, παρόλο που έχουν τονίσει πως δεν θέλουν να εμπλακούν στον πόλεμο.
Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τέσσερα drones στην περιοχή του Ριάντ
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι τέσσερα drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στην μητροπολιτική περιοχή του Ριάντ.
Από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Σαουδική Αραβία έχει γίνει στόχος κυμάτων ιρανικών drones και πυραύλων που στοχεύουν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, αμερικανικά συμφέροντα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, καθώς και αστικές περιοχές.
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις.
Ολική καταστροφή κατοικιών στη Σιράζ
Κατοικημένες περιοχές στη Σιράζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Φαρς στο Ιράν, δέχθηκαν επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.
Σύμφωνα με την αναφορά: «Το σιωνιστικό-αμερικανικό καθεστώς επιτέθηκε σε κατοικημένη και υποβαθμισμένη περιοχή της Σιράζ με τρομοκρατική και αντι-ανθρώπινη ενέργεια».
Η ένταση της επίθεσης ήταν τέτοια που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι στοχευμένες κατοικίες καταστράφηκαν πλήρως (100%), ενώ προκλήθηκαν σημαντικές οικονομικές ζημιές στους κατοίκους.
Ξαναξεκίνησαν οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι της Φουτζάιρα
Ξαναξεκίνησαν οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου στο λιμάνι Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά τις χτεσινές ιρανικές επιθέσεις με drones που προκάλεσαν μεγάλη πυρκαγιά, μεταδίδει το Bloomberg.
Σειρήνες ηχούν στην Άκρα του Ισραήλ
Σειρήνες ηχούν στην Άκρα του Ισραήλ και στις γύρω πόλεις, καθώς εκτοξεύονται ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ.
Οι ειδοποιήσεις έρχονται λίγο μετά την εκτόξευση περίπου 10 ρουκετών στην περιοχή της Χάιφα.
Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στα νότια προάστια της Βηρυτού
Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα με το πρώτο φως της μέρας στα νότια προάστια της Βηρυτού.
Ο Λίβανος παρασύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι στόχος της ήταν να εκδικηθεί τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Το Ισραήλ ανταποκρίθηκε με μια επίθεση που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 800 ανθρώπους στο Λίβανο και έχει αναγκάσει περισσότερους από 800.000 να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να πραγματοποιήσουν άμεσες συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz το Σάββατο, σε μια κίνηση που θα αποτελέσει διπλωματικό ορόσημο μεταξύ των δύο κρατών, ενώ το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, βρίσκονται σε πόλεμο.
Οι επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου συνεχίζονται
Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι είχε καταρρίψει 26 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την επικράτειά της, κυρίως κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ και στις ανατολικές περιοχές της χώρας.
Περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους αντιδρούσαν σε εισερχόμενες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν.
Περίπου την ίδια ώρα, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι οι σειρήνες του ήχησαν και προέτρεψε τους κατοίκους να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο καταφύγιο.
Παράλληλα, οι ΗΠΑ διέταξαν τους κυβερνητικούς υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους να εγκαταλείψουν το Ομάν λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.
Το Κουβέιτ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η Εθνοφρουρά του κατέρριψε πέντε ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις προηγούμενες 24 ώρες.
Το Κατάρ δημοσίευσε αργά το Σάββατο μια ενημέρωση που περιγράφει λεπτομερώς τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που απώθησε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά δεν έχει αναφέρει νέες επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ιράν: 20 συλλήψεις υπόπτων για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ
Είκοσι άτομα συνελήφθησαν στο βορειοδυτικό Ιράν για συνεργασία με το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Tasnim.
Κατηγορούνται ότι έστειλαν στο Ισραήλ στοιχεία για την τοποθεσία των στρατιωτικών και ασφαλιστικών περιουσιακών στοιχείων του Ιράν.
Πυκνός καπνός υψώθηκε πάνω από το Ισφαχάν του Ιράν μετά τις αεροπορικές επιδρομές των IDF
Ο IDF αναφέρει ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ.
Αναφέρει ότι τα αμυντικά συστήματα λειτουργούν για την αναχαίτιση της απειλής και έχει σταλεί προληπτικό μήνυμα σε κινητά τηλέφωνα στις πληγείσες περιοχές.
Προειδοποιεί τον κόσμο να εισέρχεται σε προστατευμένους χώρους και να παραμένει εκεί μέχρι νεωτέρας.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, αναφέρει ότι ένα νέο κύμα πυραύλων έχει εκτοξευθεί από το Ιράν, ενώ η λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ έχει επίσης εκτοξεύσει πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς τις βόρειες περιοχές του Ισραήλ.
Ρουκέτες από τον Λίβανο ενεργοποιούν σειρήνες στην περιοχή της Χάιφα
Σειρήνες ηχούν στην περιοχή της Χάιφα εν μέσω εκτοξεύσεων ρουκετών της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.
Η πυροδότηση πυραύλων έρχεται την ίδια στιγμή που μια ομοβροντία πυραύλων που εκτοξεύτηκε από το Ιράν ενεργοποιεί τις σειρήνες στο νότο.
Το Ιράν ανακοίνωσε ότι στόχευσε αμερικανικές δυνάμεις στην αεροπορική βάση αλ-Ντάφρα των ΗΑΕ με πυραύλους και drones
Το IRGC αναφέρει ότι εκτόξευσε 10 πυραύλους και έναν άγνωστο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην αεροπορική βάση al-Dhafra των ΗΑΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση που μεταδόθηκε από ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν τον Νετανιάχου
Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ορκίστηκαν σήμερα ότι θα «κυνηγήσουν και θα σκοτώσουν» τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τη 16η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.
Αν «αυτός ο εγκληματίας», ο «δολοφόνος παιδιών», ο «σιωνιστής πρωθυπουργός» βρίσκεται «ακόμη στη ζωή, θα συνεχίσουμε να τον κυνηγάμε και θα τον σκοτώσουμε», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω του ιστοτόπου τους Sepah News.
