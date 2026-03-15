Αδιάκοπα είναι τα πυρά μεταξύ των δύο πλευρών και την 16η ημέρα του πολέμου. Όλο το βράδυ δεν σταμάτησαν να ηχούν οι σειρήνες στο Ισραήλ, με τον Ιράν και τη Χεζμπολάχ να εξαπολύουν επιθέσεις.

Φαίνεται ότι πως κάθε άλλο παρά στην αποκλιμάκωση οδεύει η κατάσταση.

Στο στόχαστρο του Ιράν βρίσκονται τώρα τα λιμάνια του Περσικού Κόλπου, κάτι που δημιουργεί αναστάτωση στην παγκόσμια κοινότητα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ορκίζονται ότι θα εκδικηθούν για τον χαμένο ηγέτη τους, αλλά και για το χτύπημα στο νησί Χαργκ, ενώ ο Τραμπ αρνείται να διαπραγματευτεί με την Τεχεράνη. Απειλεί πως για δεύτερη φορά θα βομβαρδίσει το νησί «διαμάντι» των Ιρανών, «αυτήν την φορά όμως για πλάκα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Ευρωπαική Ένωση ζητά άμεση αποκλιμάκωση στις επιθέσεις κατά του Λιβάνου, στις οποίες έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι.

Τέλος, οι χώρες του Κόλπου δεν σταματούν να αναχαιτίζουν ιρανικά drones και πυραύλους, παρόλο που έχουν τονίσει πως δεν θέλουν να εμπλακούν στον πόλεμο.

