Το ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι επέκτεινε το κλείσιμο στον διάδρομο που είχε προηγουμένως ορίσει για την ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω της στρατηγικής σημασίας υδάτινης οδού και κηρύσσει τα Στενά πλήρως κλειστά μέχρι να αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια και πλοία.

Την Παρασκευή, το Ιράν είχε δηλώσει ότι τα πλοία θα μπορούσαν να κινούνται μέσω των Στενών σε συντονισμό με τις Αρχές του και έναντι καταβολής διοδίων.

Ωστόσο, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, το ναυτικό προειδοποιεί ότι κάθε πλοίο που παραβιάζει την εντολή θα στοχοποιείται.

Το Ιράν θεωρεί τον αποκλεισμό των ΗΠΑ παραβίαση της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών.