Τουλάχιστον 33 πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο με την άδεια του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της οργάνωσης.

Mεταξύ των πλοίων, πετρελαιοφόρα, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) και άλλα εμπορικά πλοία, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο έξυπνος έλεγχος των Στενών του Ορμούζ πραγματοποιείται με σθένος από το Ναυτικό των IRGC μετά τη σοβαρή ανασφάλεια που δημιουργήθηκε από την επιθετικότητα του επιθετικού στρατού των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ», λένε οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.