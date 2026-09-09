Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον της αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ Αζράκ, στην Ιορδανία, σε αντίποινα για επιθέσεις εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που διεξήγαγε ο στρατός των ΗΠΑ, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Στο πλαίσιο (…) επιχείρησης για να τιμωρηθεί ο επιτιθέμενος, εγκαταστάσεις συντήρησης και επιδιόρθωσης, ζώνες προετοιμασίας και ανάπτυξης αεροσκαφών F-35, F-15 και F-16, καθώς και υπόστεγα μαχητικών αεροσκαφών, χτυπήθηκαν, καταφέρνοντας βαριές ζημιές» στον «εχθρό», ανέφεραν οι Φρουροί, σύμφωνα με το πρακτορείο.

🚨🇮🇷🇯🇴 Iran says it hit American F-35 and F-15 hangars in Jordan, and Jordan claims 18 of 20 missiles intercepted The IRGC Aerospace Force named the strike Ya Haidar Al-Karrar and called it punishment for the destruction of five Iranian tankers, claiming a mix of solid and… pic.twitter.com/70oyeTjmDu — AfrikTimes (@afriktimesint) September 9, 2026

For the first time in months, Iranian forces used medium-range ballistic missiles armed with cluster munitions to attack US forces in Jordan tonight. pic.twitter.com/DamphtCrT8 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2026

Ιορδανία: Αναχαιτίστηκαν οι 18 από τους 20 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν σήμερα πως αναχαίτισαν 18 πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, ενώ οι υπόλοιποι δύο κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές.

«Το χασεμιτικό βασίλειο της Ιορδανίας υπέστη, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, επίθεση με πυραύλους προερχόμενη από την ιρανική επικράτεια», σύμφωνα με ανακοινωθέν του επιτελείου. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας «αναχαίτισαν και κατέστρεψαν επιτυχώς 18 από αυτούς, ενώ δύο πύραυλοι κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές», προστίθεται στο κείμενο.