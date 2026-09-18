Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο υπό σημαία Τόγκο σε τομέα των Στενών του Ορμούζ, με ανακοίνωσή τους που αναμεταδόθηκε από το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Το δεξαμενόπλοιο Trend, υπό σημαία Τογκό, χτυπήθηκε και σταμάτησε αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά» στο σκάφος, σύμφωνα με το κείμενο, που κάνει λόγο για απόπειρα «παράνομης διέλευσης» από τα Στενά του Ορμούζ.