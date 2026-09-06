Οι Φρουροί της Επανάστασης, η επίλεκτη ένοπλη δύναμη του Ιράν, δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε πλοία που συνδέονταν με τις ΗΠΑ ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα το Σάββατο εναντίον ιρανικών τάνκερ.

Μετά την αμερικανική επίθεση κατά των τριών πετρελαιοφόρων, οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης “στοχοποίησαν τρία πετρελαιοφόρα που χρησιμοποιούσαν τη διαδρομή μέσω των Στενών του Ορμούζ για την οποία δεν είχαν λάβει άδεια, καθώς και τρία πλοία που συνδέονταν με την Αμερική που δολοφονεί παιδιά, σε άλλες περιοχές”, δήλωσαν οι Φρουροί στο επίσημο κανάλι τους στο Telegram, προειδοποιώντας τα άλλα πλοία να μην επιχειρήσουν να περάσουν από διαδρομές για τις οποίες δεν έχουν λάβει άδεια να διέλθουν.

In response to US attacks on three Iranian tankers, Iran has targeted three vessels in the unauthorized route of the Strait of Hormuz, along with three American ships. pic.twitter.com/HAzpefIWJV — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) September 5, 2026

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα το Σάββατο, δήλωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), συμπεριλαμβανομένου ενός στ’ ανοικτά του νησιού Χαργκ, κοντά στον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.