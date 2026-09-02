Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν με βαλλιστικούς πυραύλους αμερικανική βάση στην Ιορδανία, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Iranian ballestic Missiles hit Jordan – Iran claims to have targeted US Marine Base pic.twitter.com/3eKqwOEMER — Mihir Jha (@MihirkJha) September 1, 2026

Οι Φρουροί «εξαπέλυσαν εντατική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον βάσης του σώματος πεζοναυτών στην Ιορδανία, γνωστής με την ονομασία στρατόπεδο Τάιτιν», ανέφερε ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκε το πρακτορείο.

#Iran / #USA 🇮🇷🇺🇸: Iranian Forces (#IRGC) carried out retaliation strikes against US Bases in #Jordan 🇯🇴 and struck the city of Aqaba. IRGC apparently used several domestic “Kheibar Shekan” and “Emad” Medium-Range Ballistic Missiles (MRBMs) —just as I anticipated earlier. pic.twitter.com/bu8IVpHvYF — War Noir (@war_noir) September 1, 2026

Το στρατόπεδο αυτό βρίσκεται στον Κόλπο της Άκαμπα, κοντά στα σύνορα του χασεμιτικού βασιλείου με το Ισραήλ και με τη Σαουδική Αραβία.

Ο ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε παράλληλα πως αναχαίτισε και κατέστρεψε δέκα βαλλιστικούς πυραύλους και άλλοι τρεις κατέπεσαν σε ακατοίκητες ζώνες, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο Κουβέιτ, ο στρατός ανακοίνωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα αντιμετωπίζει «απειλές εχθρικών πυραύλων και drones», ενώ στο Μπαχρέιν, ήχησαν σειρήνες της αεράμυνας.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξήγαγαν χθες νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν, που κατηγορούν για επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ. Είχαν ήδη βομβαρδίσει το Ιράν την Κυριακή, έπειτα από έναν μήνα συγκριτικής ηρεμίας.