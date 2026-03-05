Aξιωματούχοι της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM)φέρεται να επιβεβαίωσαν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι χθες, Τετάρτη, στο νοτιοδυτικό Ιράν, ένα μαχητικό αεροσκάφος F-15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πιθανότατα καταρρίφθηκε από ιρανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας.

Σε ανάρτησή του λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αμερικανός στρατιωτικός σύμβουλος, Ντάγκλας ΜακΓκρέγκορ, επιβεβαίωσε την σχετική πληροφορία για την κατάρριψη του μαχητικού.

Με ανάλογο τρόπο επιβεβαίωσε την πληροφορία και το OSINTdefender που επισήμανε ότι το αεροπλάνο εκτελούσε αποστολή κρούσης πάνω από το Ιράν.

Οι πιλότοι, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Visioner κατάφεραν να εκτιναχθούν με ασφάλεια πάνω από το ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι δύο πιλότοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την περιοχή όπου κατέπεσαν μετά από ειδική επιχείρηση του αμερικανικού στρατού.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ιράν #Μέση Ανατολή