Aξιωματούχοι της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM)φέρεται να επιβεβαίωσαν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι χθες, Τετάρτη, στο νοτιοδυτικό Ιράν, ένα μαχητικό αεροσκάφος F-15E Strike Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πιθανότατα καταρρίφθηκε από ιρανικά συστήματα αεροπορικής άμυνας.

Σε ανάρτησή του λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αμερικανός στρατιωτικός σύμβουλος, Ντάγκλας ΜακΓκρέγκορ, επιβεβαίωσε την σχετική πληροφορία για την κατάρριψη του μαχητικού.

BREAKING: New reports emerging indicating that a F-15 Strike Eagle may have been shot down over south west Iran by Iranian air defenses.

Με ανάλογο τρόπο επιβεβαίωσε την πληροφορία και το OSINTdefender που επισήμανε ότι το αεροπλάνο εκτελούσε αποστολή κρούσης πάνω από το Ιράν.

Worrying reports of an incident earlier today over Iran. More details are expected to be revealed soon.

Οι πιλότοι, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Visioner κατάφεραν να εκτιναχθούν με ασφάλεια πάνω από το ιρανικό έδαφος.

Minute-by-minute updates, analysis, and infographic maps on the ongoing developments in the Middle East can be found at @NSTRIKE1231

