Ανησυχία για τη διεθνή ναυσιπλοΐα προκαλούν οι τελευταίες τοποθετήσεις του Ιράν που βάζουν στο στόχαστρο την παρουσία της Ουάσιγκτον στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες και οι προσπάθειες ελέγχου των εμπορικών δρομολογίων προκαλούν σοβαρά προσκόμματα στην ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων περασμάτων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η παρέμβαση αυτή στα Στενά του Ορμούζ φρενάρει το σταδιακό άνοιγμα μιας από τις πιο κρίσιμες εμπορικές οδούς του πλανήτη.

Παράλληλα, οι Ιρανικές Αρχές προειδοποιούν ότι αυτή η τακτική δεν στρέφεται μόνο εναντίον τους, αλλά θέτει σε άμεσο κίνδυνο τα οικονομικά και ενεργειακά συμφέροντα όλων των κρατών που βασίζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο για τις μεταφορές τους.

Οι Φρουροί πρόσθεσαν ότι οι διελεύσεις πλοίων υπό την εποπτεία του Ιράν έχουν επανέλθει τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε περίπου 50% των επιπέδων που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου της 28ης Φεβρουαρίου και ότι η ικανότητα διέλευσης επεκτείνεται μόνο για πλοία που έχουν λάβει άδειες χρήσης διαδρομών, που έχουν οριστεί από το Ιράν.

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε περαιτέρω παρέμβαση των ΗΠΑ θα επιφέρει «συντριπτική απάντηση».