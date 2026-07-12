Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, αφότου έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίου που φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από μη εγκεκριμένη διαδρομή.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ύστερα από το συγκεκριμένο επεισόδιο αποφασίστηκε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας και «έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή». Υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ και ότι εάν ο εχθρός χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε θα λάβει «σκληρή απάντηση».

Πύραυλος κρουζ έπληξε το πλοίο που αγνόησε τις προειδοποιήσεις, σύμφωνα με το Fars

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι το πλοίο, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο του επεισοδίου στα Στενά του Ορμούζ, επλήγη από πύραυλο κρουζ, αφού φέρεται να αγνόησε τις προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών να αλλάξει πορεία και να επιστρέψει.

Σύμφωνα με το Fars, οι ιρανικές δυνάμεις είχαν απευθύνει επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς το πλοίο, ωστόσο το πλήρωμά του δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές, γεγονός που, κατά την ιρανική εκδοχή, οδήγησε στην εκτόξευση πυραύλου κρουζ εναντίον του.