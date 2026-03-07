Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στο Στενό του Ορμούζ προκειμένου να συνοδεύσουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αρχίσουν να συνοδεύουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ, εφόσον χρειαστεί, είχε δηλώσει ο Τραμπ την Τρίτη.

Λόγω του πολέμου έχουν ελαχιστοποιηθεί οι διελεύσεις πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, δήλωσε: «Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Στενό του Ορμούζ. Παρεμπιπτόντως, εμείς περιμένουμε την παρουσία τους».

«Συνιστούμε, προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση, να θυμηθούν οι Αμερικανοί τη φωτιά στο αμερικανικό υπερδεξαμενόπλοιο Bridgeton το 1987 και τα πετρελαιοφόρα που μπήκαν πρόσφατα στο στόχαστρο», συμπλήρωσε ο Ναϊνί.