Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, υποσχέθηκαν σήμερα «αυστηρή τιμωρία» στους «δολοφόνους» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο θάνατος του οποίου επιβεβαιώθηκε νωρίτερα από την κρατική τηλεόραση.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης καταδίκασαν «τις εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχτηκαν από τις κακούργες κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος», προσθέτοντας ότι «το χέρι της εκδίκησης του ιρανικού έθνους» θα καταφέρει «στους δολοφόνους του ιμάμη της Ούμα (σ.σ. των μουσουλμάνων) αυστηρή και αποφασιστική τιμωρία» που θα τους κάνει «να μετανιώσουν».

Απειλούν να εξαπολύσουν «την πιο άγρια επίθεση στην ιστορία» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης διεμήνυσαν σήμερα ότι θα εξαπολύσουν «την πιο άγρια επίθεση στην ιστορία» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, προτού συμπληρωθούν 24 ώρες από την έναρξη των κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεών τους εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας και αφού νωρίτερα σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

«Η πιο άγρια επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αρχίσει από τη μια στιγμή στην άλλη εναντίον των κατεχόμενων εδαφών και βάσεων του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης μέσω Telegram.