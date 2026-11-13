Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) καταδίκασε με ανακοίνωσή της τον αεροπορικό βομβαρδισμό των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ στη Λωρίδα της Γάζας, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, και να τραυματιστούν άλλοι 50 και πλέον.

Η οργάνωση αρωγής εξέφρασε «απόλυτη φρίκη και αγανάκτηση» για το πλήγμα, τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα χαρακτήρισαν «αδιανόητο» το ότι «ασθενείς και ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για άλλη μια φορά σκοτώνονται και τραυματίζονται μέσα σε νοσοκομείο, τόπο όπου πρέπει να σώζονται ζωές, όχι να αφαιρούνται».

Από τον Οκτώβριο του 2023, το ιατρικό κέντρο Νάσερ έχει υποστεί τουλάχιστον έξι αεροπορικούς βομβαρδισμούς, επανειλημμένες επιδρομές χερσαίων δυνάμεων, βομβαρδισμούς του πυροβολικού και πυρά πιο ελαφρών όπλων, απαρίθμησε η ΜΚΟ.

Δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, τα νοσοκομεία πρέπει να προστατεύονται ακόμη και σε καιρό πολέμου, θύμισε η MSF. Σε καμιά περίπτωση επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων σε λειτουργία «μπορούν να αντιμετωπιστούν ως κάτι φυσιολογικό ή αποδεκτό», πρόσθεσε.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο βομβαρδισμός είχε στόχο ανώτερο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται πως παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός, που τέθηκε σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου 2025, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, με έναυσμα την έφοδο άνευ προηγουμένου της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Αφότου άρχισε η κατάπαυση του πυρός, έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.500 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Το τελευταίο διάστημα ο ισραηλινός στρατός έχει πολλαπλασιάσει τις επιδρομές του στον θύλακα.

Η έφοδος της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, ενώ 251 απήχθησαν και οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Στον καταστροφικό πόλεμο που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός σε αντίποινα έκτοτε στον παλαιστινιακό θύλακα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 74.600 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.