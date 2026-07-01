Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η 24χρονη Σάρα Ροκ ήταν στον στρατό για κάτι παραπάνω από τέσσερα χρόνια, όταν ένας άνδρας την πυροβόλησε θανάσιμα στο κεφάλι.

Η Ροκ δεν βρισκόταν σε εμπόλεμη ζώνη και ο δολοφόνος δεν ήταν εχθρός μαχητής. Ήταν ο Γούστερ Ράνσι, ένας συνάδελφος στρατιώτης στο Fort Leonard Wood, στο Μισούρι, ο οποίος είχε πάει στο Walmart για σακούλες σκουπιδιών την τελευταία μέρα που εθεάθη η Ροκ ζωντανή τον Οκτώβριο του 2024. Ο στρατός βρήκε το σώμα της σε έναν κάδο σκουπιδιών πίσω από τους στρατώνες.

«Ακόμα και τώρα, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω», είπε η μητέρα της, Άνα Ροκ, στο The Intercept. «Οι δολοφόνοι μπορούν να υπάρχουν σε ένα από τα υποτιθέμενα ασφαλέστερα μέρη της χώρας».

Μια πρώτη στο είδος της ανάλυση από το The Intercept διαπίστωσε ότι στον Στρατό, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να σκοτωθούν από τους συναδέλφους τους παρά από εχθρικούς μαχητές. Μεταξύ 2011 και Αυγούστου 2025, τουλάχιστον 41 γυναίκες έχασαν τη ζωή τους από ανθρωποκτονία στον στρατό — περισσότερες από τις μισές από αυτές από τα χέρια άλλων στρατιωτικών ή βετεράνων. Χρησιμοποιώντας δεδομένα ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Άμυνας για τον υπολογισμό των κατά κεφαλήν ποσοστών θνησιμότητας, το The Intercept διαπίστωσε ότι οι γυναίκες του Στρατού εν ενεργεία αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο ανθρωποκτονίας από τους άνδρες στρατιώτες, το αντίθετο από τις εθνικές και παγκόσμιες τάσεις.

Διαπίστωσε επίσης ότι οι γυναίκες του στρατού εν ενεργεία αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο ανθρωποκτονίας από τους άνδρες στρατιώτες.

Σε πολλές περιπτώσεις, γυναίκες στο στρατό δολοφονούνται από νυν ή πρώην ρομαντικούς συντρόφους. Πάνω από το 70 τοις εκατό των θυμάτων είχαν στενή σχέση με τον δράστη κάποια στιγμή, και το ποσοστό ανθρωποκτονιών μεταξύ γυναικών στρατιωτών από βία από συντρόφους είναι τουλάχιστον τρεις φορές υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο. Σε άλλες, όπως στην περίπτωση της Ροκ, δεν είναι σαφές πώς οι άνδρες στρατιώτες επέλεγαν τα θύματά τους.

«Δεν υπήρχε καμία σχέση μεταξύ της Σάρας και του Ράνσι. Ποτέ δεν μίλησαν, δεν έστειλαν μηνύματα και ποτέ δεν διασταυρώθηκαν οι δρόμοι τους», είπε η Άνα Ροκ.

Δεδομένου ότι ο Ράνσι καταδικάστηκε για φόνο τον Φεβρουάριο, η Ροκ πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να παραπονεθώ για τους εισαγγελείς, έκαναν τη δουλειά τους. Αλλά το παράπονό μου είναι ότι δεν πίεσαν να αποκαλύψουν την αλήθεια πίσω από το γιατί το έκανε».

Η έρευνα επισημαίνει την υπεραρρενωπή κουλτούρα του στρατού, η οποία υποτιμά ιστορικά τις γυναίκες, ως παράγοντας που συμβάλλει στα υψηλά ποσοστά βίας εναντίον τους. Αλλά η υπάρχουσα έρευνα είναι ανεπαρκής, είπε η Έριν Σίγκαλ ΜακΙντάιρ, καθηγήτρια δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Τσάπελ Χιλ, η οποία έχει περάσει χρόνια ψάχνοντας στις κρυφές δομές των στρατιωτικοποιημένων ιδρυμάτων.

«Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα», είπε η Σίγκαλ ΜακΙντάιρ. «Υπάρχει ένας τεράστιος όγκος δεδομένων που συλλέγονται για την ενδοοικογενειακή βία που διαπράττεται από αξιωματικούς επιβολής του νόμου, για παράδειγμα, πολλοί από τους οποίους είναι πρώην στρατιωτικοί».

Αναλύοντας περισσότερα από 14 χρόνια δεδομένων θανάτου από το Υπουργείο Άμυνας που ελήφθησαν μέσω ενός αιτήματος για το Freedom of Information Act, η έρευνα του The Intercept είναι η πρώτη που συγκρίνει τα ποσοστά βίας κατά των γυναικών στο Στρατό με παράγοντες όπως η θέση των καθηκόντων, οι θέσεις εργασίας και οι σχέσεις με τους δράστες.

Τα στοιχεία της FOIA αποκαλύπτουν επίσης θανάτους που δεν είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως από τον Στρατό και το Υπουργείο Άμυνας.

Η βία κατά των γυναικών στον στρατό φαίνεται επίσης να έχει ψυχικό τίμημα. Εκτός από τις 41 γυναίκες που πέθαναν από ανθρωποκτονία, άλλες 128 πέθαναν από αυτοκτονία, στην πλειονότητά τους κατώτερες στρατευμένες στρατιωτίνες. Από το 2011 έως το 2024, το τελευταίο πλήρες έτος δεδομένων, τα ποσοστά ανθρωποκτονιών και αυτοκτονιών για τις γυναίκες στο Στρατό ήταν διπλάσια από τα αντίστοιχα για τις γυναίκες σε εθνικό επίπεδο.

Ο στρατός δεν δημοσιοποιεί τίποτα από όλα αυτά, και η έρευνα του Intercept βρήκε ελαττώματα στη συλλογή δεδομένων επί του παρόντος: Τα ποσοστά ανθρωποκτονιών και αυτοκτονιών δεν διαχωρίζονται ανά φύλο ούτε υπολογίζονται κατά κεφαλήν, αποτρέποντας τη βαθύτερη ανάλυση και σύγκριση.

Επίσης, δεν υπάρχει τίποτα δημοσίως προσβάσιμο σχετικά με το πόσες ανθρωποκτονίες διαπράχθηκαν από μέλη της υπηρεσίας, ποια είναι τα θύματά τους, ή πού συνέβησαν ανθρωποκτονίες. Η ετήσια έκθεση αυτοκτονίας του Υπουργείου Άμυνας δεν σημειώνει πόσοι από τους νεκρούς είχαν εμπειρίες σεξουαλικής επίθεσης ή παρενόχλησης.

Εν τω μεταξύ, συστήματα που προορίζονται για την προστασία των γυναικών ανατρέπονται και διαλύονται.

Τον Σεπτέμβριο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εξάλειψε τη Συμβουλευτική Επιτροπή Άμυνας για τις Γυναίκες στις Υπηρεσίες. Υπήρχε για σχεδόν 75 χρόνια, εστιάζοντας σε ζητήματα όπως η σεξουαλική παρενόχληση και η επίθεση. Τον Ιανουάριο, διέταξε μια εξάμηνη αναθεώρηση των γυναικών σε ρόλους μάχης.

Τον Απρίλιο, μια γυναίκα που ήταν πληροφοριοδότης για σεξουαλική παρενόχληση στην κοινότητα των Ειδικών Επιχειρήσεων του Στρατού κατηγορήθηκε ότι μοιράστηκε απόρρητες πληροφορίες και συνελήφθη από το FBI. Ο Χέγκσεθ έχει επίσης παρέμβει για να εμποδίσει τις προαγωγές γυναικών αξιωματικών.

Σε δήλωση στο The Intercept, ένας εκπρόσωπος του Στρατού αρνήθηκε ότι οι προστασίες του ήταν ανεπαρκείς.

«Ο Στρατός έχει πολλά προγράμματα και πολιτικές για την προστασία των μελών της υπηρεσίας που υφίστανται σεξουαλική επίθεση ή ενδοοικογενειακή βία», δήλωσε η εκπρόσωπος του στρατού Χέδερ Χάγκαν.