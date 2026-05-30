Σε αντίθεση με την Ελλάδα, που τα περισσότερα μαγαζιά γεμίζουν με επιγραφές στα αγγλικά, οι Ιάπωνες γνωστοί για την αγάπη τους στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, τιμούν τον Ιπποκράτη τον πατέρα της Ιατρικής και χαράσσουν στα ελληνικά τη φράση «Όλα για τους ασθενείς» σε περίοπτη θέση σε φαρμακείο.

Οι Έλληνες που αντίκρυσαν αυτή την επιγραφή μόνο δέος ένιωσαν για την πατρίδα τους. Το βίντεο γίνεται viral από τους Έλληνες του εξωτερικού και χρήστες στα σόσιαλ μιντια εντυπωσιασμένοι χειροκροτούν την κίνηση αυτή και τονίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει ούτε καν στην Κω, την πατρίδα του Ιπποκράτη: «Κι εμείς που ζούμε στο νησί του Ιπποκράτη ούτε νοσοκομείο δεν έχουμε, τέτοια είναι η κατάντια μας».

Ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου σημείωσε ότι είχε επίσης σκοπό να εκφράσει τη φιλοσοφία του φαρμακείου σχετικά με την ιατρική φροντίδα. Η φράση «Όλα για τους ασθενείς» σημαίνει ότι οι υπάλληλοι του φαρμακείου αφοσιώνονται στην αποκατάσταση και τη διατήρηση της υγείας των πελατών τους.