Ο ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι πριν από λίγο έπληξε εκτοξευτές πυραύλων της Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο και Κέντρα Διοίκησης που ανήκουν στην οργάνωση, στη Βηρυτό.

Αρκετά ακόμη Κέντρα Διοίκησης της Χεζμπολάχ δέχθηκαν επίθεση στη Βηρυτό, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τον στρατό.

Οι θέσεις εκτόξευσης πυραύλων στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός, προσθέτοντας ότι έπληξε επίσης άλλους εκτοξευτές και αποθήκες όπλων στο νότιο Λίβανο.