Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισραηλινών ΜΜΕ, το Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα σε στόχους που συνδέονται με το ιρανικό πολεμικό ναυτικό στην Κασπία Θάλασσα και συγκεκριμένα στο λιμάνι Μπαντάρ Ανζάλι. Στο στόχαστρο μπήκαν περισσότερα από πέντε πολεμικά σκάφη και συγκεκριμένα πυραυλάκατοι του Ιράν.

Αναφέρονται πολλαπλές εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Ανζάλι, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, καθώς η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή. Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, οι επιδρομές στοχεύουν πλοία του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #idf #ιρανικά πλοία #Κασπία Θάλασσα #Πολεμικό Ναυτικό #χτύπημα