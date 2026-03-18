Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισραηλινών ΜΜΕ, το Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα σε στόχους που συνδέονται με το ιρανικό πολεμικό ναυτικό στην Κασπία Θάλασσα και συγκεκριμένα στο λιμάνι Μπαντάρ Ανζάλι. Στο στόχαστρο μπήκαν περισσότερα από πέντε πολεμικά σκάφη και συγκεκριμένα πυραυλάκατοι του Ιράν.

JUST IN — 🇮🇷🇮🇱🇺🇸 Reports of an attack in the city of Bandar Anzali in northern Iran, on the coast of the Caspian Sea pic.twitter.com/MFie3wGj8i — UK Report (@UK_REPT) March 18, 2026

For the first time since the beginning of the current war, Israel carried out airstrikes on the Iranian Navy assets in the port of Bandar Anzali located on the Caspian Sea coast, in northern Iran. pic.twitter.com/cNbwdv6vDs — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) March 18, 2026

Αναφέρονται πολλαπλές εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Ανζάλι, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, καθώς η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή. Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, οι επιδρομές στοχεύουν πλοία του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.