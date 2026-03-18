Νέο ισραηλινό πλήγμα σημειώθηκε σήμερα στο κέντρο της Βηρυτού. Ο εκκωφαντικός ήχος της έκρηξης ακούστηκε σε όλη την πόλη ενώ τα βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα σοκάρουν.

Οι IDF είχαν εκδώσει ανακοίνωση για εκκένωση της περιοχής. «Οι τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν τον Ισραηλινό Στρατό να δράσει δυναμικά εναντίον της στην περιοχή, αλλά δεν σκοπεύει να σας βλάψει», λέει ο εκπρόσωπος του στρατού, Συνταγματάρχης Αβιτσάι Αντράι.

Στόχος αυτού του βομβαρδισμού ήταν ένα κτήριο με 22 ορόφους, το οποίο φαίνεται να καταρρέει ολόκληρο με μόνο ένα χτύπημα των IDF. Αξίζει να σημειώθει πως κοντά σε αυτό το οίκημα βρίσκεται το γραφείο του πρωθυπουργού του Λιβάνου και άλλα κυβερνητικά γραφεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή είναι τέταρτη φορά συνολικά που ο στρατός του Ισραήλ προσπαθεί να καταρρίψει το συγκεκριμένο κτήριο.