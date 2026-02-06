Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων κυρώσεων κατά του Ιράν, στοχεύοντας τον τομέα του πετρελαίου, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου συνομιλιών με την Τεχεράνη στο Ομάν.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στη στρατηγική της «μέγιστης πίεσης», με στόχο τον περιορισμό των παράνομων εξαγωγών πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων του Ιράν. Παράλληλα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι χρηματοδοτεί αποσταθεροποιητικές ενέργειες στο εξωτερικό, αντί να επενδύει στην ευημερία του πληθυσμού της.

Οι νέες κυρώσεις αφορούν 15 οντότητες, δύο φυσικά πρόσωπα και 14 πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», που φέρονται να εμπλέκονται στο παράνομο εμπόριο ιρανικού πετρελαίου, μεταξύ των οποίων πλοία με σημαίες Τουρκίας, Ινδίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η ανακοίνωση έγινε μετά τη συνάντηση των αντιπροσωπειών ΗΠΑ και Ιράν στο Μουσκάτ, όπου, σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, συμφωνήθηκε η συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Οι κυρώσεις προβλέπουν το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ και την απαγόρευση οποιασδήποτε συναλλαγής με αμερικανικά πρόσωπα ή εταιρείες.