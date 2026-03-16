Περίπου 200 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, μεταξύ των οποίων 10 που «τραυματίστηκαν σοβαρά», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, πλοίαρχο Τιμ Χόκινς.

Ανέφερε ότι 180 στρατιωτικοί έχουν ήδη επιστρέψει στα καθήκοντά τους. Οι τραυματισμοί περιλαμβάνουν εγκαύματα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα από θραύσματα.

Τουλάχιστον 13 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του ισραηλινο-αμερικανικού πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.