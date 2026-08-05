Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν την Τρίτη (4/8) τη βίζα της πρέσβειρας της Βραζιλίας στην Ουάσινγκτον, λίγες ημέρες μετά την άρνηση της βραζιλιάνικης κυβέρνησης να χορηγήσει βίζες σε Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αυτή η απόφαση, η οποία σύμφωνα με τον αξιωματούχο δεν σημαίνει ότι η πρέσβειρα απελαύνεται από τη χώρα, ελήφθη σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και εκείνης του αριστερού προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα βιώνουν ένα νέο επεισόδιο εντάσεων.

Η βίζα θα χορηγηθεί ξανά εάν επιλυθεί η κατάσταση, πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, που ενημέρωσε τους δημοσιογράφους υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.