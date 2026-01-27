Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα τη διεξαγωγή μιας πολυήμερης αεροπορικής άσκησης στη Μέση Ανατολή, ενώ η ένταση με το Ιράν αυξάνεται λόγω της αιματηρής καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα.

Τη Δευτέρα ο αμερικανικός στρατός γνωστοποίησε την άφιξη στην περιοχή του αεροπλανοφόρου «Αβραάμ Λίνκολν», συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Centcom, (Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή) η άσκηση έχει ως στόχο να «καταδείξει την ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης μιας αεροπορικής δύναμης μάχης» στη Μέση Ανατολή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής τόπος ή οι ημερομηνίες διεξαγωγής της άσκησης.

Τις προηγούμενες εβδομάδες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει το Ιράν με στρατιωτικά αντίποινα λόγω της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων, αλλά φαίνεται ότι απέσυρε την απειλή μετά από διαβεβαιώσεις ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

Η άσκηση αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας και διπλωματικής έντασης στην περιοχή, με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας και την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #CENTCOM #Μέση Ανατολή