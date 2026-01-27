Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα τη διεξαγωγή μιας πολυήμερης αεροπορικής άσκησης στη Μέση Ανατολή, ενώ η ένταση με το Ιράν αυξάνεται λόγω της αιματηρής καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη χώρα.

Τη Δευτέρα ο αμερικανικός στρατός γνωστοποίησε την άφιξη στην περιοχή του αεροπλανοφόρου «Αβραάμ Λίνκολν», συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Centcom, (Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή) η άσκηση έχει ως στόχο να «καταδείξει την ικανότητα ανάπτυξης και διατήρησης μιας αεροπορικής δύναμης μάχης» στη Μέση Ανατολή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής τόπος ή οι ημερομηνίες διεξαγωγής της άσκησης.

Τις προηγούμενες εβδομάδες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει το Ιράν με στρατιωτικά αντίποινα λόγω της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων, αλλά φαίνεται ότι απέσυρε την απειλή μετά από διαβεβαιώσεις ότι η Τεχεράνη ανέστειλε τις εκτελέσεις διαδηλωτών.

Η άσκηση αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας και διπλωματικής έντασης στην περιοχή, με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας και την επίδειξη στρατιωτικής ισχύος.