Στις 17:00 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας ξεκινά ο ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατέρρευσαν.

«Ο αποκλεισμός θα επιβληθεί αμερόληπτα σε πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιρανικών λιμένων στον Αραβικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν. Οι δυνάμεις της CENTCOM δεν θα εμποδίσουν την ελευθερία ναυσιπλοΐας των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ προς και από λιμάνια εκτός του Ιράν», αναφέρει η CENTCOM σε δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον πληροφορίες θα δοθούν, μέσω επίσημης ανακοίνωσης πριν από την έναρξη του αποκλεισμού, πρόσθεσε η CENTCOM.

