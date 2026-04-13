Στις 17:00 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας ξεκινά ο ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατέρρευσαν.
«Ο αποκλεισμός θα επιβληθεί αμερόληπτα σε πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικούς λιμένες και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιρανικών λιμένων στον Αραβικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν. Οι δυνάμεις της CENTCOM δεν θα εμποδίσουν την ελευθερία ναυσιπλοΐας των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ προς και από λιμάνια εκτός του Ιράν», αναφέρει η CENTCOM σε δήλωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Επιπλέον πληροφορίες θα δοθούν, μέσω επίσημης ανακοίνωσης πριν από την έναρξη του αποκλεισμού, πρόσθεσε η CENTCOM.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 12, 2026
Πρώτες δορυφορικές εικόνες από την νήσο Χαργκ του Ιράν μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ
Μία στήλη καπνού φαίνεται ακόμη να υψώνεται στο νότιο τμήμα του νησιού.
Βίντεο με τις πτήσεις μεταγωγικών στη Μέση Ανατολή
Βίντεο αποτυπώνει την σταθερή ροή στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών C-17 στη Μέση Ανατολή, που κατευθύνεται προς τις αμερικανικές και ισραηλινές βάσεις στην περιοχή για να παραδώσει περισσότερα πυρομαχικά.
Γερουσιαστής των Δημοκρατικών καταδικάζει την επίθεση Τραμπ στον Πάπα Λέοντα
Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Κέλι καταδίκασεα την δημόσια επίθεση Τραμπ στον Πάπα, χαρακτηρίζοντάς την «αποτρόπαια» σε μια ανάρτηση στο X.
«Ως Καθολικός, θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιτίθεται δημόσια στον Διάδοχο του Αγίου Πέτρου», έγραψε ο Κέλι. «Ο Ντόναλντ Τραμπ ταλαντεύεται. Ο πόλεμός του στο Ιράν έχει οδηγήσει στον θάνατο και τον τραυματισμό Αμερικανών στρατιωτικών και στον θάνατο Ιρανών παιδιών».
Ο Κέλι είπε ότι ο Τραμπ «θα επιτεθεί σε οποιονδήποτε ή σε οτιδήποτε για να προσπαθήσει να προστατεύσει τον εαυτό του, ακόμη και στην Εκκλησία στην οποία εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκουν πίστη και παρηγοριά κάθε μέρα».
As a Catholic, I find it abhorrent that the President of the United States would publicly attack the Successor of St. Peter. Donald Trump is flailing. His war in Iran has led to the death and injury of American servicemembers and the death of Iranian children. He will attack… pic.twitter.com/fl5d1G2QVP
— Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) April 13, 2026
Νέα ανάρτηση Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ
Με νέα του ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθυμίζει την απόφασή του για το κλείσιμο των Ιρανικών λιμανιών, επισημαίνοντας ότι ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει στις 17:00 σήμερα, ώρα Ελλάδας.
Τραμπ: «Ο Πάπας είναι αδύναμος»
«Ο Πάπας Λέων είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ όσον αφορά την εγκληματικότητα και απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.
Τουλάχιστον 2.055 νεκροί από τις επιθέσεις στον Λίβανο
Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης στις 2 Μαρτίου έχει πλέον ανέλθει σε 2.055 άτομα. Πρόσθεσε επίσης ότι τουλάχιστον 6.588 άτομα έχουν τραυματιστεί.
Στον ανήφορο κι πάλι οι τιμές στο πετρέλαιο
Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου ξεπέρασε εκ νέου τα 100 δολάρια το βαρέλι τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, μερικές ώρες αφότου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως προχωρούν σήμερα σε αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.
Τραμπ: Δεν με ενδιαφέρει αν οι Ιρανοί επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους πως δεν τον «ενδιαφέρει» αν το Ιράν θα επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών με τις ΗΠΑ ή όχι, μετά την αποτυχία των πρώτων διμερών διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
«Δεν μ’ ενδιαφέρει αν θα επιστρέψουν ή όχι» οι Ιρανοί στις συνομιλίες, είπε συνομιλώντας με δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, καθώς επέστρεφε στην αμερικανικη πρωτεύουσα μετά το σαββατοκύριακο που πέρασε στη Φλόριντα.