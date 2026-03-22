Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι νωρίτερα αυτό το μήνα κατέστρεψε μια ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση όπου κατασκευάζονταν βαλλιστικοί πύραυλοι κοντινού, μικρού και μεσαίου βεληνεκούς.

Σε μια ανάρτηση στο X, προσδιόρισε την τοποθεσία ως την Εγκατάσταση Συναρμολόγησης Βαλλιστικών Πυραύλων Κουχ-ε Μπαϊραμάλι και επισύναψε δορυφορικές φωτογραφίες του συγκροτήματος πριν και μετά την καταστροφή. Η εγκατάσταση βρίσκεται στους λόφους Barjamali, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης.