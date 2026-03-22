Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι νωρίτερα αυτό το μήνα κατέστρεψε μια ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση όπου κατασκευάζονταν βαλλιστικοί πύραυλοι κοντινού, μικρού και μεσαίου βεληνεκούς.
Σε μια ανάρτηση στο X, προσδιόρισε την τοποθεσία ως την Εγκατάσταση Συναρμολόγησης Βαλλιστικών Πυραύλων Κουχ-ε Μπαϊραμάλι και επισύναψε δορυφορικές φωτογραφίες του συγκροτήματος πριν και μετά την καταστροφή. Η εγκατάσταση βρίσκεται στους λόφους Barjamali, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης.
The Iranian regime built close, short, and medium-range ballistic missiles at the Kuh-E Barjamali Ballistic Missile Assembly Facility. The first photo shows what the location looked like on March 1, 2026. The photo dated March 7, 2026 is what the buildings look like now. Out of… pic.twitter.com/uS5IKMNbWq
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 22, 2026