Σε διαδικασία εντοπισμού και προσέγγισης Παλαιστινίων που θα μπορούσαν να στελεχώσουν μια μεταβατική τεχνοκρατική κυβέρνηση για τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, βρίσκονται οι ΗΠΑ σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ανώτερος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου, ο σύμβουλος ανέφερε πως βασικές προτεραιότητες της Ουάσιγκτον παραμένουν η αποτροπή συγκρούσεων, η ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η ανάκτηση των σορών των ομήρων και η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Παράλληλα, όπως είπε, ήδη έχουν υπάρξει επαφές με άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη νέα κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας πως «η Χαμάς είναι πιο αποδυναμωμένη από ποτέ».

Πολλοί από τους υποψηφίους προέρχονται από την παλαιστινιακή διασπορά.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος άσκησε δριμεία κριτική στην Παλαιστινιακή Αρχή, χαρακτηρίζοντας το καθεστώς διακυβέρνησης στη Δυτική Όχθη «παρακρατικό».

«Ορισμένοι Παλαιστίνιοι έχουν πει ότι το να ζεις στη Δυτική Όχθη υπό την Παλαιστινιακή Αρχή μοιάζει με το να ζεις υπό τη μαφία. Πολλοί από αυτούς που ήθελαν μια καλύτερη ζωή αναγκάστηκαν να φύγουν, επειδή δεν υπήρχαν λειτουργικές συνθήκες. Και φυσικά, η Γάζα ήταν υπό τον έλεγχο μιας τρομοκρατικής οργάνωσης», δήλωσε με ασυνήθιστη οξύτητα, λίγες μόνο ημέρες μετά την παρουσία του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς στη σύνοδο της Σαρμ ελ Σέιχ, κατά την οποία είχε θερμή χειραψία με τον Τραμπ.

«Υπάρχουν εξαιρετικά επιτυχημένοι Παλαιστίνιοι της διασποράς που πραγματικά θέλουν να τερματιστεί η οδύνη του λαού τους και έχουν επικοινωνήσει μαζί μας για να συμμετάσχουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «είναι η πρώτη φορά που πιστεύουν πως μπορεί να δημιουργηθεί μια νέα εναλλακτική – ούτε Χαμάς, ούτε Παλαιστινιακή Αρχή – που να προσφέρει στους Παλαιστινίους την ευκαιρία να απαλλαγούν από δεκαετίες κακής διακυβέρνησης και αποτυχημένων αποφάσεων».

Όπως σημείωσε, το ποιοι θα συμμετάσχουν στη μεταβατική τεχνοκρατική κυβέρνηση θα αποφασιστεί τελικά από το Συμβούλιο Ειρήνης ένα νέο όργανο που θα τεθεί υπό την προεδρία Τραμπ. Ωστόσο, το Συμβούλιο αυτό δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί.

«Μπορεί να πετύχει πραγματικά, αν επιλεγούν οι σωστοί άνθρωποι – αυτοί που το κάνουν για τους σωστούς λόγους, ώστε να οικοδομήσουν ένα νέο σύστημα, σε αντίθεση με τα παλιά, πελατειακά και διεφθαρμένα καθεστώτα που απέτυχαν», δήλωσε.

Ερωτηθείς για το εάν αυτό το μεταβατικό κυβερνητικό σχήμα θα οδηγήσει τελικά στην παλαιστινιακή αυτοδιάθεση, ο σύμβουλος απέφυγε να τοποθετηθεί ευθέως.

«Ο στόχος δεν είναι να παγιδευτούμε ξανά στα γνωστά παιχνίδια λέξεων περί κρατικότητας, κυριαρχίας και διακυβέρνησης. Θέλουμε απλώς να κάνουμε τη Γάζα λειτουργική. Ο πρόεδρος Τραμπ ενδιαφέρεται για ρεαλισμό και αποτελέσματα, όχι για διπλωματικά τερτίπια που δεν βελτίωσαν τη ζωή των Παλαιστινίων», ανέφερε.

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι η πραγματική ειρήνη επιτυγχάνεται όταν αντιμετωπίζεις τα ουσιαστικά ζητήματα – ασφάλεια και οικονομικές ευκαιρίες. Αν οι άνθρωποι ζουν δίπλα δίπλα και επωφελούνται ο ένας από τον άλλον, τότε μπορούν να υπάρξουν διάφορες ονομασίες που θα συμφωνηθούν στο μέλλον», συμπλήρωσε.

