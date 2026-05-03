Έξι μήνες απομένουν μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις οποίες οι Αμερικανοί θα αποφασίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, έπειτα από δύο χρόνια που έφεραν βαθιές αλλαγές στη χώρα.

«Το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο», εκτιμά η Μίντι Ρομέρο διευθύντρια του Center for Inclusive Democracy στο πανεπιστήμιο της νότιας Καλιφόρνιας. Αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές είναι «μια κρίσιμη στιγμή» και για τα δύο κόμματα, προσθέτει.

Για τους Δημοκρατικούς το θέμα δεν είναι απλώς να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου: καταγγέλλουν ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι αξιωματούχοι αποτελούν υπαρξιακή απειλή για την Αμερική», εξηγεί η πολιτική επιστήμονας στο AFP.

Στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων, ο 79χρονος πρόεδρος θα επιδιώξει να διατηρήσει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο προκειμένου να μπορεί να περάσει τη νομοθετική του ατζέντα για το υπόλοιπο της θητείας του.

Σε αντίθετη περίπτωση, όπως επαναλαμβάνει ο ίδιος συνεχώς, οι Δημοκρατικοί θα ξεκινήσουν διαδικασία για την παραπομπή του σχεδόν αμέσως. Ένα Δημοκρατικό Κογκρέσο ενδέχεται επίσης να εμποδίσει την έγκριση του διορισμού αξιωματούχων, να ξεκινήσει έρευνες και να εμποδίσει σοβαρά την εφαρμογή των πολιτικών του.

Οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου αφορούν το σύνολο των 435 εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων και 33 από τις 100 έδρες της Γερουσίας.

Αυτή τη στιγμή οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν μικρή πλειοψηφία και στα δύο σώματα και οι Δημοκρατικοί ελπίζουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής, αν όχι και της Γερουσίας.

Αντιδημοφιλής πρόεδρος

Οι ενδιάμεσες εκλογές συνήθως δεν είναι ευνοϊκές για το κόμμα που κέρδισε τον Λευκό Οίκο πριν δύο χρόνια. Και έξι μήνες πριν την εκλογική αναμέτρηση οι προοπτικές για τους Ρεπουμπλικάνους μοιάζουν να είναι δυσμενείς, με ολοένα και περισσότερες δημοσκοπήσεις να δείχνουν ποσοστό ρεκόρ δυσαρέσκειας έναντι του Τραμπ.

«Ο πρόεδρος είναι αρκετά αντιδημοφιλής και αυτό συνήθως αποτελεί μια αρκετά ισχυρή ένδειξη για το πώς θα τα πάει το προεδρικό κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές», σημειώνει η Τζούλια Αζάρι, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο πανεπιστήμιο Marquette.

Πολλοί Αμερικανοί εκτιμούν ότι ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος δεν κατάφερε να βελτιώσει την οικονομική τους κατάσταση, παρόλο που εξελέγη εν μέρει με βάση αυτή την υπόσχεση. Παράλληλα ο πόλεμος που ξεκίνησε εναντίον του Ιράν αποδείχθηκε ευρέως αντιδημοφιλής, όπως και η αύξηση των τιμών της βενζίνης που προκάλεσε.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τακτικά τον Τραμπ για αυταρχικές τάσεις, ενώ μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης επικρίνει και τη σκληρή αντιμεταναστευτική του πολιτική, επισημαίνει η Αζάρι.

Από την άλλη πλευρά, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ακριβώς μεγάλο ενθουσιασμό για την αντιπολίτευση.

«Οι Αμερικανοί είναι δυσαρεστημένοι με τη συνολική κατεύθυνση (της χώρας) όπως και με τα δύο κόμματα», σημειώνει η Αζάρι.

«Ωστόσο, κάποιος πρέπει να κερδίσει» τον Νοέμβριο, και «θα μπορούσαμε να δούμε ανθρώπους δυσαρεστημένους με τους Δημοκρατικούς, αλλά που εξακολουθούν να ψηφίζουν προς αυτή την κατεύθυνση», προσθέτει η πολιτική επιστήμονας.

«Εκλογικό χάος»

Μεταξύ των βασικών ζητημάτων της προεκλογικής εκστρατείας είναι οι προσπάθειες τόσο των Ρεπουμπλικανών, υπό την ώθηση του Τραμπ, όσο και των Δημοκρατικών, σε απάντηση, να αναδιαμορφώσουν τις εκλογικές περιφέρειες προκειμένου να ευνοηθούν.

Το 2025 ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από πολλές πολιτείες επικεφαλής των οποίων είναι Ρεπουμπλικάνοι να τροποποιήσουν τις εκλογικές περιφέρειες προκειμένου να αποδυναμώσουν την ψήφο των Δημοκρατικών με την ελπίδα να κερδίσουν επιπλέον έδρες στο Κογκρέσο.

Η πρακτική αυτή, που δεν είναι νέα, πέτυχε κυρίως στο Τέξας και τη Βόρεια Καρολίνα. Οι Δημοκρατικοί απάντησαν αλλάζοντας τις εκλογικές περιφέρειες σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια και η Βιρτζίνια.

Εξάλλου η απόφαση που έλαβε αυτή την εβδομάδα το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να περιοριστεί η ανακατανομή των περιφερειών που ευνοεί τις μειονότητες αναδιαμορφώνει ακόμη περισσότερο το πολιτικό τοπίο.

Αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι κυβερνήτες σε νότιες πολιτείες, όπως στη Λουιζιάνα και την Αλαμπάμα, έχουν ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αναδιαμορφώσουν τις περιφέρειές τους για να μειώσουν τις έδρες των Δημοκρατικών.

Οι επιπτώσεις όλων αυτών των αλλαγών μένει να φανεί, αλλά αποτελεί μέρος του ανησυχητικού «εκλογικού χάους», σύμφωνα με την Αζάρι.

Για την Μίντι Ρομέρο, η αβεβαιότητα που επικρατεί έξι μήνες πριν από τις εκλογές μπορεί να συγκριθεί με «μια κινούμενη σκακιέρα, στο πίσω μέρος ενός φορτηγού, σε έναν ανώμαλο επαρχιακό δρόμο».

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ