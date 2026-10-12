Σύμφωνα με διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, η κυβέρνηση Τραμπ απέστειλε αυστηρό μήνυμα στο Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του, προειδοποιώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών αλλά και τις πωλήσεις όπλων εάν δεν σταματήσουν αμέσως οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών.

Όπως μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι σχετικές προειδοποιήσεις διαβιβάστηκαν το Σαββατοκύριακο από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο, ενώ υπήρξαν και απευθείας επικοινωνίες του αμερικανικού στρατού με την ηγεσία των ουκρανικών δυνάμεων.

Η πιθανή υλοποίηση αυτών των αμερικανικών απειλών αναμένεται να επιφέρει βαρύτατο πλήγμα στην αμυντική ικανότητα της χώρας, καθώς η παροχή δεδομένων από τις ΗΠΑ είναι ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό των ρωσικών εκτοξευτών, καθώς και για την πρόβλεψη του χρόνου και του στόχου των εχθρικών πυραυλικών επιθέσεων.

Παράλληλα, τυχόν «πάγωμα» στις πωλήσεις όπλων μέσω του μηχανισμού PURL θα επηρεάσει άμεσα τις παραδόσεις πυραύλων αναχαίτισης Patriot.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνει δραματικές εκκλήσεις για την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν καθημερινά τις ουκρανικές υποδομές με πυραύλους και drones.