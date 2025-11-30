Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ από τη Νότια Καρολίνα, Λίντσεϊ Γκράχαμ, επανέλαβε τις απειλές του κατά της Βενεζουέλας και του Μαδούρο. Αυτή την εβδομάδα, η αμερικανική εφημερίδα Washington Post δημοσίευσε ισχυρισμούς ότι μια πιθανή αμερικανική παρέμβαση θα μπορούσε να οδηγήσει σε πραξικόπημα στη Βενεζουέλα και ότι ο Μαδούρο θα μπορούσε να εξοριστεί στην Τουρκία. Αυτοί οι ισχυρισμοί προκάλεσαν ευρεία κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης.

H Washington Post ανέφερε ότι ένας ανώνυμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε: «Η Τουρκία είναι το ιδανικό μέρος για τον Μαδούρο. Εμπιστεύεται τον Ερντογάν και ο Ερντογάν έχει καλές σχέσεις με τον Τραμπ. Αυτά τα σενάρια εξετάζονται και μελετώνται». Το δημοσίευμα ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία θα μπορούσε να αποτελέσει ασφαλές καταφύγιο για τον Μαδούρο σε ένα πιθανό σχέδιο εξορίας και ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν εγγύηση ότι ο Μαδούρο δεν θα εκδοθεί εάν πάει στην Τουρκία.

«Απείλησε» την Τουρκία με υπονοούμενα

Αναφερόμενος σε αυτούς τους ισχυρισμούς, ο Γκράχαμ κοινοποίησε την ακόλουθη δήλωση στον λογαριασμό του X:

«Θαυμάζω και σέβομαι πραγματικά τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ στην καταπολέμηση των χωρών του «χαλιφάτου των ναρκωτικών» στην αυλή μας, ειδικά στη Βενεζουέλα. Για πάνω από μια δεκαετία, ο Μαδούρο ελέγχει ένα ναρκο-τρομοκρατικό κράτος που έχει δηλητηριάσει την Αμερική και έχει σχηματίσει συμμαχίες με διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ. Είναι ένας παράνομος ηγέτης που έχει κατηγορηθεί σε αμερικανικά δικαστήρια για διακίνηση ναρκωτικών και διατηρεί τον έλεγχο της Βενεζουέλας μέσω μιας βασιλείας τρόμου. Η ισχυρή αποφασιστικότητα του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει αυτή την τρέλα στη Βενεζουέλα θα σώσει αμέτρητες αμερικανικές ζωές και θα δώσει στον όμορφο λαό της Βενεζουέλας μια νέα πνοή ζωής. Ακούω ότι η Τουρκία και το Ιράν είναι πανέμορφα αυτή την εποχή του χρόνου…».

I very much appreciate and respect the determination by President Trump to deal with the drug caliphate countries that inhabit our backyard — chief among them Venezuela. For over a decade, Maduro has controlled a narcoterrorist state that is poisoning America and he has created… — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) November 29, 2025

Με πληροφορίες από sozcu