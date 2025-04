Οι αρχές των ΗΠΑ απέλασαν στο Ελ Σαλβαδόρ άλλους δέκα ανθρώπους τους οποίους παρουσίασαν ως μέλη των εγκληματικών οργανώσεων Μάρα Σαλβατρούτσα (MS-13) και Tren de Aragua, γνωστοποίησε μέσω X ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η ανακοίνωση αυτή καταγράφτηκε μερικές ώρες μετά τη συνάντηση στην Ουάσιγκτον του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Σαλβαδοριανού ομολόγου του Ναγίμπ Μπουκέλε, τη στιγμή που οι δυο χώρες ενισχύουν τη συνεργασία τους ως προς τον αγώνα εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης.

«Χθες βράδυ, άλλοι 10 εγκληματίες των ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων MS-13 και Tren de Aragua έφθασαν στο Ελ Σαλβαδόρ», ανέφερε ο κ. Ρούμπιο.

Last night, another 10 criminals from the MS-13 and Tren de Aragua Foreign Terrorist Organizations arrived in El Salvador.

The alliance between @POTUS and President @nayibbukele has become an example for security and prosperity in our hemisphere.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 13, 2025