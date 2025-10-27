Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ένας φιλοπαλαιστίνιος Βρετανός δημοσιογράφος συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες από την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), υπό την πίεση του φιλοϊσραηλινού λόμπι.

Ο πολιτικός σχολιαστής και δημοσιογράφος Σάμι Χαμντί συνελήφθη από αξιωματούχους της ICE στο αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο την Κυριακή.

Το Συμβούλιο Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων (CAIR) καταδίκασε την κράτηση ως «κατάφωρη προσβολή της ελευθερίας του λόγου», συνδέοντάς την με την έντονη κριτική του Χαμντί για τον γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Έντονος επικριτής των πολιτικών, τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ισραήλ, ο Χαμντί είχε απευθυνθεί σε γκαλά του CAIR στο Σακραμέντο το Σάββατο το βράδυ και ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει σε μια άλλη εκδήλωση του CAIR στη Φλόριντα την επόμενη μέρα, προτού τον σταματήσουν.

Το CAIR δήλωσε ότι η κράτηση του Χαμντί ακολούθησε μια συντονισμένη ακροδεξιά καμπάνια του τύπου “Πρώτα το Ισραήλ”, δηλώνοντας: «Το έθνος μας πρέπει να σταματήσει να απαγάγει επικριτές του ισραηλινού καθεστώτος κατ’ εντολήν ανοργάνωτων φανατικών του τύπου “Πρώτα το Ισραήλ”… Αυτή είναι μια πολιτική “Πρώτα το Ισραήλ”, όχι μια πολιτική “Πρώτα η Αμερική”, και πρέπει να τελειώσει».

«Οι δικηγόροι και οι συνεργάτες μας εργάζονται για την αντιμετώπιση αυτής της αδικίας», ανέφερε η δήλωση του CAIR. Η δήλωση καλεί επίσης την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) «να λογοδοτήσει αμέσως και να απελευθερώσει τον κ. Χαμντί», λέγοντας ότι το μόνο «έγκλημά» του είναι η κριτική μιας ξένης κυβέρνησης την οποία το CAIR κατηγόρησε ότι «διέπραξε γενοκτονία».

Η γραμματέας Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, έγραψε για τον Χαμντί σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η βίζα αυτού του ατόμου ανακλήθηκε και βρίσκεται υπό κράτηση στο ICE εν αναμονή της απομάκρυνσής του».

Η ανάρτηση της ανέφερε επίσης: «Αυτοί που υποστηρίζουν την τρομοκρατία και υπονομεύουν την αμερικανική εθνική ασφάλεια δεν θα επιτρέπεται να εργαστούν ή να επισκεφθούν αυτή τη χώρα».

Ο Χαμντί είναι ο τελευταίος από τους πολυάριθμους μετανάστες που έχουν συλληφθεί και απελαθεί από το ICE για φιλοπαλαιστινιακές απόψεις. Νωρίτερα τον Οκτώβριο, ο δημοσιογράφος Μάριο Γκεβάρα απελάθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ μετά από λεπτομερή ενημέρωση κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης της μαζικής διαδήλωσης κατά του Τραμπ “Χωρίς Βασιλιάδες”, τον Ιούνιο.

Η ακροδεξιά ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ, στενή σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αυτοαποκαλείται «περήφανη ισλαμοφοβική» και «υπέρμαχος των λευκών», καυχήθηκε στο διαδίκτυο για τον ρόλο της στο περιστατικό.

«Είναι τυχερός που η μόνη του μοίρα είναι να συλληφθεί και να απελαθεί», έγραψε η Λούμερ, χαρακτηρίζοντας τον Χαμντί «υποστηρικτή της Χαμάς και της Μουσουλμανικής Αδελφότητας».

Η Λούμερ και άλλοι απέδωσαν την κλιμάκωση κατά του Χαμντί στο Ίδρυμα RAIR (Rise Align Ignite Reclaim), μια φιλοϊσραηλινή ομάδα πίεσης που ισχυρίζεται ότι μάχεται την «ισλαμική υπεροχή».

Η οργάνωση ισχυρίστηκε πρόσφατα, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο Χαμντί επιδίωξε να «επεκτείνει ένα ξένο πολιτικό δίκτυο εχθρικό προς τα αμερικανικά συμφέροντα» και κάλεσε τις αρχές να τον απελάσουν.

Οι υποστηρικτές και οι εκπρόσωποι των πολιτικών δικαιωμάτων λένε ότι η κράτηση του Χαμντί αποτελεί άλλη μια περίπτωση πολιτικών αντιποίνων εναντίον επικριτών του Ισραήλ, οι οποίοι τιμωρήθηκαν στα σύνορα πριν καν τους δοθεί βήμα για να μιλήσουν.

Από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την γενοκτονική του επίθεση στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023, τουλάχιστον 68.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 170.000 άλλοι τραυματίστηκαν, η πλειοψηφία των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να αυξηθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες μόλις εντοπιστούν όσοι αγνοούνται ή είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.