Δεκάδες αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη αποσύρθηκαν από το ταρμάκ μιας από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, πιστοποιούν δορυφορικές εικόνες, προφανώς για να προστατευτούν από ενδεχόμενα ιρανικά πλήγματα, τη στιγμή που η Ουάσιγκτον ζυγίζει το εάν θα εμπλακεί στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Μεταξύ της 5ης και της 19ης Ιουνίου, η αμερικανική βάση αλ Ουντέιντ στο Κατάρ άδειασε σχεδόν εντελώς από διακριτά αεροσκάφη, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της Planet Labs PBC στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

US military aircraft have been pulled from the tarmac of the biggest American base in the Middle East – Al Udeid Air Base in Qatar – according to satellite images published by Planet Labs PBC.

Σχεδόν σαράντα στρατιωτικά αεροσκάφη ήταν σταθμευμένα σε θέσεις κοντά στον διάδρομο αποπροσγειώσεων της βάσης την 5η Ιουνίου. Mεγάλα μεταγωγικά, ικανά να μεταφέρουν υλικό, αεροσκάφη αναγνώρισης ή ειδικών επιχειρήσεων τύπου Hercules C-130. Αλλά σε φωτογραφία που τραβήχτηκε χθες Πέμπτη 19η Ιουνίου, δεν διακρίνονταν παρά τρία μεταγωγικά.

🇺🇸⚠️ U.S. has evacuated all non-sheltered aircraft from Al-Udeid Air Base in Qatar and repositioned Navy ships from Bahrain.

Pentagon officials cite “prudent, precautionary planning” amid Iranian warnings that U.S. forces will be targeted if Washington joins Israel’s strikes on… pic.twitter.com/jBMA30v2Lt

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 20, 2025