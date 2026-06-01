Δύο ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι, οι οποίοι είχαν ως στόχο τις αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Κουβέιτ, αναχαιτίστηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής (31/5), από τον στρατό των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ανάμεσα στο στρατιωτικό προσωπικό τους.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως η αεροπορική άμυνα του Κουβέιτ προχώρησε επίσης στην αναχαίτιση «εχθρικών» πυραύλων και drones, με τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να αποδίδουν την ευθύνη των επιθέσεων στο Ιράν. Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα «X», ο στρατός διευκρίνισε ότι «όλοι οι ήχοι εκρήξεων είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν αυτές τις εχθρικές επιθέσεις».

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά, υπογραμμίζοντας ότι «θεωρεί το Ιράν πλήρως υπεύθυνο για αυτές τις ειδεχθείς επιθέσεις».

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι έπληξαν μία βάση την οποία χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις για να εξαπολύουν επιθέσεις κατά του ιρανικού εδάφους, αποφεύγοντας ωστόσο να κατονομάσουν τη συγκεκριμένη χώρα στην οποία βρίσκεται η βάση.

Όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA, οι σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν σε ολόκληρο το κράτος του Κόλπου, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ισχύ εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Την περασμένη Πέμπτη, το Κουβέιτ είχε αναφέρει μια αντίστοιχη επίθεση, την οποία επίσης απέδωσε στη συνέχεια στο Ιράν. Τότε, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν τονίσει ότι έβαλαν εναντίον αμερικανικής βάσης ως αντίποινα για νέα πλήγματα που είχαν δεχθεί από τις ΗΠΑ στην ιρανική επικράτεια.